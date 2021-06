Forfait mobile : arrêtez de vous faire massacrer, cette offre 20 Go est à 4,99 euros

Et si vous vous débarrassiez de tous vos tracas cet été en changeant de forfait mobile ? Un abonnement pas cher, généreux en data, sans engagement et avec un bon réseau : que demander de plus ?

Le forfait mobile est un poste de dépense incontournable pour une majorité des français. Pour autant, l’abonnement mobile est toujours source de frustration : il est trop cher, il est trop limité, le réseau ne capte pas, etc. Si vous avez envie de passer l’été tranquille, il faudra trouver le bon forfait qui réponde à toutes vos exigences.

Ce mardi, il ne reste plus qu’un seul forfait mobile qui soit vraiment convaincant. Il faut se tourner du côté du MVNO Prixtel qui propose la meilleure association : un forfait généreux en data, pas cher, sur le réseau Orange (ou SFR) et sans engagement. Cerise sur le gâteau, cet abonnement est aussi neutre en carbone. Le tout, à moins de 5 euros par mois. Archi-fou.

Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui utilise les réseaux Orange et SFR pour construire son offre. Lorsque vous avez souscrit à un forfait mobile chez lui, vous pouvez alors choisir entre ces deux réseaux selon la qualité de la réception chez vous. A tout instant, vous pouvez solliciter le MNVO pour passer de l’un à l’autre selon vos attentes.

Un forfait mobile qui a un fonctionnement unique

Outre le fait que son rapport qualité prix soit exceptionnel, Prixtel a voulu lutter contre le gaspillage. Son forfait mobile est “évolutif” et il permet à chacun de payer le prix juste selon son usage. Par défaut, vous aurez les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 20 Go par mois pour 4,99 euros. Cela dit, si vous avez besoin de davantage de data sur un mois donné, vous n’avez pas le risque du hors-forfait.

En effet, ce forfait mobile baptisé “Le petit” vous permet d’aller jusqu’à 30 Go pour 7,99 euros par mois. Et même jusqu’à 40 Go pour un total de 9,99 euros. Au final, quel que soit le palier dans lequel vous tomberez, le prix reste toujours très correct. Avec son abonnement, Prixtel offre ainsi un forfait 3-en-1 qui est très compétitif au niveau du prix (et de la qualité) avec tous les paliers.

Comme on l’a déjà dit plus haut, ce forfait mobile est sans engagement et vous avez la possibilité de choisir le réseau Orange ou SFR. Si vous vous décidez de partir pour cet abonnement, vous pouvez faire la démarche 100% en ligne. La procédure vous expliquera comment résilier votre abonnement actuel pour souscrire à ce nouveau forfait, sans aucune interruption. Vous pourrez bien évidemment conserver le même numéro sans aucun frais supplémentaire.

Plutôt que de vous faire massacrer avec du hors-forfait cet été, Prixtel a donc un abonnement intelligent qui permet à chacun de payer le prix juste. Ce forfait mobile est exceptionnellement à prix réduit jusqu’à ce mardi soir minuit. Cela vous donne accès à ces tarifs pendant la première année. Au-delà, il faudra rajouter 5 euros par mois pour chacun des paliers. Cela dit, 20 Go pour 9,99 euros (après 12 mois) reste très correct.

Vous êtes un gros mangeur de data ?

Dans notre comparateur de forfait mobile disponible ici, Prixtel occupe largement le Top 5 avec plusieurs abonnements. Outre la formule “Le petit”, l’opérateur a aussi imaginé deux autres forfaits pour répondre à une clientèle plus avide de data. En effet, 40 Go par mois est peut-être un peu limité pour certains profils. Et c’est là que rentrent en jeux les offres “Le grand” et “Le géant”.

L’abonnement intermédiaire commence à 60 Go pour 7,99 euros par mois. Ici aussi, vous avez deux paliers supplémentaire pour le forfait mobile : 80 Go pour 10,99 euros et 100 Go pour 12,99 euros. C’est un bon choix puisqu’il s’avère plus intéressant que le forfait mobile “Le petit” sur les premiers paliers. Cette offre vous permet de grimper plus haut si vous avez un usage intensif de votre mobile.

Enfin, le troisième et dernier forfait est Le géant. Celui-ci a des paliers de 100, 150 et 200 Go pour respectivement 12,99, 17,99 et 22,99 euros par mois. Là où Prixtel est fort, c’est que vous pouvez profiter des réseaux 5G des deux réseaux (Orange et SFR). A ce prix-là, c’est tout simplement du caviar. Vous ne devriez pas laisser passer cette offre si vous avez un fort usage en data.

Quel que soit le forfait mobile de Prixtel que vous prenez, ils ont tous la même flexibilité. Le MVNO s’est vraiment distingué des autres acteurs du marché avec des offres contemporaines. Clairement, on vous recommande fortement cette offre. Mais encore une fois, elle expire déjà ce mardi soir à minuit. Il faut donc se dépêcher pour en profiter au mieux.

