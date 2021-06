Tesla acceptera à nouveau les paiements en bitcoin… à condition qu’ils polluent moins

En février dernier, Elon Musk avait — encore une fois, fait parler de lui. Après avoir fait la promotion des cryptomonaies, l’excentrique homme d’affaires avait finalement annoncé que son entreprise Tesla n’accepterait plus les paiements en bitcoin. Dans un souci de préserver l’environnement, le milliardaire avait ainsi provoqué l’effondrement de la cryptomonnaie sur le marché chinois. Oui, mais voilà, depuis ces récentes déclarations, de l’eau a coulé sous les ponts. Il y a quelques semaines, Elon Musk était déjà revenu sur ses propos, en expliquant avoir discuté avec plusieurs mineurs de bitcoin américain afin d’envisager l’utilisation d’énergies renouvelables pour l’extraction de la monnaie non fiduciaire. Un changement de cap “potentiellement prometteur” avait-il expliqué sur Twitter, qui semble finalement avoir convaincu l’entrepreneur du bien-fondé du bitcoin.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.

When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021