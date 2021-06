Forfait mobile : l’iPhone 8 est gratuit si vous choisissez RED by SFR

Ce mardi matin, RED by SFR vient d'annoncer un RED Deal. Cette opération, qui en est à sa deuxième édition, est le rendez-vous immanquable si vous cherchez un nouveau forfait. Si vous optez pour un abonnement 100 Go, l'opérateur vous offre un iPhone 8 reconditionné.

Quelques jours avant l’été, RED by SFR organise une offre exceptionnelle. L’opérateur télécom vient avec une formule qui devrait connaitre un immense succès. Il vous permet non seulement d’avoir un forfait mobile pas cher mais surtout un iPhone 8 (reconditionné) gratuit en guise de cadeau. D’un point de vue rapport qualité prix, cette offre est imbattable.

RED by SFR est déjà connu pour être agressif sur le prix de ses forfaits mobiles, même sans remise. Avec l’offre qu’il met en avant pour ce RED Deal, vous n’avez plus de raison de ne pas en profiter. Par défaut, son forfait qui comprend les appels, SMS et MMS illimités et 100 Go est à 20 euros par mois. En ce moment, il baisse le prix à 15 euros par mois, mais il rajoute surtout un iPhone 8 reconditionné offert.

Attention, contrairement aux forfaits classiques de l’opérateur, cette offre exige un engagement de la part des clients. Il faut rester chez l’opérateur pendant 24 mois pour profiter de l’offre. Cela dit, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Alors que le forfait mobile coûte en temps normal 24 x 20 euros (soit 480 euros) sur toute la période, il ne vous en coûtera que 360 euros ici. Mieux, l’iPhone 8 en question a une valeur de 180 euros. Au final, le coût réel du forfait est donc de 180 euros pour 24 mois. Cela revient donc à un abonnement à 7,50 euros par mois pour 100 Go : c’est fou.

Le RED Deal, une pépite de RED by SFR

Depuis la création de RED by SFR, c’est seulement la deuxième fois que l’opérateur avance un RED Deal. Si vous voulez changer de forfait mobile, c’est une bonne solution pour faire des économies. Avec 100 Go par mois (et 13 Go en plus dans l’UE et les DOM), cela vous laisse largement de quoi surfer sur internet avec très peu de limite. Même si vous avez un usage intensif de data, ce forfait sera adapté.

Si la gamme de forfaits classiques est toujours disponible, le RED Deal est clairement l’abonnement le plus intéressant. La différence entre les deux formules, c’est que le RED Deal est avec engagement de 24 mois. Les autres forfaits mobiles standards sont sans engagement, mais ils l’incluent par cet iPhone 8 reconditionné. Vous pouvez toujours choisir de remettre en vente ce dernier pour gagner 180 euros et faire encore davantage d’économies.

