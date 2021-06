La future Apple Watch introduirait un nouveau design

La prochaine montre connectée d’Apple commence à dévoiler ses contours. On bénéficierait d’un nouveau design, et le nouveau modèle « Explorer » serait finalement lancé l’année prochaine.

© Jesse K. / Unsplash

La montre connectée d’Apple n’aura eu le droit qu’à une seule et unique refonte depuis son lancement en 2015. L’Apple Watch Series 4 avait ainsi introduit un nouveau cadran et un écran légèrement arrondi dans les coins, design qui a été repris tel quel avec toutes les itérations suivantes. En 2021, Apple pourrait une nouvelle fois revoir sa copie, affirme Bloomberg.

Selon Mark Gurman, l’Apple Watch Series 7 devrait inaugurer un nouveau design. Bien que certaines rumeurs avaient préalablement indiqué que l’Apple Watch pourrait avoir droit à des tranches plates façon iPhone 12, Apple conserverait la forme générale de la montre. Les bordures d’écran devraient en revanche être largement affinées, et un nouveau procédé permettant de réduire l’espace entre l’écran et le verre serait utilisé pour proposer un affichage d’un nouveau genre.

Sinon, l’Apple Watch Series 7 n’inaugurerait pas de nouveaux capteurs santé et reprendrait l’attirail de la Serie 6. En revanche, la montre disposerait d’une nouvelle puce plus véloce et serait dotée de l’Ultra Wide-Band (UWB), lui permettant d’être localisée très précisément à la façon d’un AirTag.

Mis à part ce changement de look, l’Apple Watch prévue en septembre n’apporterait pas beaucoup de nouveautés par rapport à la précédente itération de la montre. Les nouveaux capteurs attendront 2022, et l’Apple Watch Series 8. D’après Bloomberg, Apple devrait notamment doter cette version d’un thermomètre, et peut-être même d’un lecteur de glycémie.

Une édition « Explorer » l’année prochaine ?

Bloomberg en profite pour évoquer l’édition « Explorer », une version plus résistante de la montre. Celle-ci bénéficierait d’un boîtier en caoutchouc et pourrait être plus imposante que les autres modèles. Elle serait destinée à se positionner comme une concurrente de choix aux montres de Garmin, notamment. Néanmoins, il ne faudrait pas l’attendre avant l’année prochaine, précise Gurman. En 2022, Apple pourrait également renouveler son Apple Watch SE, sa montre connectée à petit prix.