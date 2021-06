Razer lancera son masque anti-covid ultime en octobre

À l’occasion du CES qui s’est tenu en début d’année, Razer avait dévoilé un étonnant masque FFP2 destiné à nous protéger du Covid-19, baptisé Project Hazel. Six mois plus tard, la firme profite de l’E3 pour en dire un peu plus sur son fameux masque, et nous donner une date de sortie ! Le Project Hazel sera commercialisé au mois d’octobre, mais les quantités seront particulièrement limitées au lancement, indique la marque.

Pour rappel, le Project Hazel est un masque facial transparent doté de nombreuses technologies. On retrouve plusieurs micros à l’intérieur, et un amplificateur à l’extérieur pour amplifier le son de votre voix. Deux filtres de niveau N95 (équivalent FFP2) sont placés de part et d’autre du masque afin de réguler le flux d’air et proposer une filtration bactérienne capable de filtrer au moins 95% des particules en suspension dans l’air. On y retrouve également un système de refroidissement et de régulation actif de l’air, et, Razer oblige, des LED RGB personnalisables.

Il est bon de voir que Razer daigne finalement commercialiser son produit, à l’heure où de nombreux concepts sont abandonnés et ne voient jamais le jour. Pour autant, est-ce que ce lancement intervient trop tard, alors que la vaccination s’accélère dans le monde entier, notamment dans l’Hexagone ?

Selon Min-Liang Tan, PDG de Razer, les masques devraient encore faire partie de nos vies pendant un bon moment, et la sortie du Project Hazel en fin d’année n’intervient pas trop tard. « Nous avons réalisé que même avec la vaccination, nous entendons dire qu’il faut être masqué car il y a toujours un facteur de risque et que même si vous êtes vacciné, vous devez être extrêmement prudent » avait-il déclaré en mars dernier, tout en précisant qu’il faudrait bien une à deux années pour que la couverture vaccinale soit suffisante dans certains pays du monde.

En attendant octobre, vous pouvez toujours essayer le filtre Instagram lancé par Razer pour l’occasion, vous permettant de voir à quoi vous ressemblerez vêtu de ce masque high-tech.

We know you’ve been waiting for the Project Hazel smart mask to become a reality – we’re working on it and there’ll be news soon! Meantime, we’ve made our Project Hazel smart mask available as an Instagram AR Filter. Check out how it looks like on you: https://t.co/jGFjDnZHDU pic.twitter.com/j8bo5twjYU

— R Λ Z Ξ R (@Razer) April 24, 2021