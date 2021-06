Bon plan VPN : Surfshark offre un rabais de 80%, sans condition

Avec son offre du moment, Surfshark devient l'un des VPN les moins chers. Ne perdez pas une minute pour profiter de cette réduction de 81%.

Si vous n’êtes pas encore familier avec les VPN, sachez que ces logiciels ont été développés dans le but de vous protéger des risques liés à l’utilisation d’Internet. En effet, lorsque vous surfez sur le net, vos informations personnelles sont accessibles, tout comme votre identité.

Pour éviter que ces données ne soient utilisées à des fins frauduleuses ou publicitaires, les VPN chiffrent vos informations de navigation et ils camouflent votre adresse IP. Mais ils proposent aussi des services plus avancés, comme par exemple le contournement des géo-blocages.

Et sur le marché des VPN, Surfshark tient une place de choix. D’ailleurs, ce fournisseur propose aujourd’hui une réduction de 81% sur son abonnement 24 mois qui passe à 2,05€ par mois contre 10,68€ hors promotion.

La qualité du service de Surfshark VPN

Pour vous présenter rapidement Surfshark VPN, nous pouvons déjà vous dire sans risque de nous tromper qu’il compte parmi les meilleurs VPN actuels. Tout d’abord, sachez que les paramètres de sécurité proposés par ce VPN sont excellents. Surfshark VPN chiffre vos données de navigation selon la norme avancée AES-256 et camoufle votre adresse IP sans faille.

Ainsi, vos informations personnelles et votre identité sont totalement protégées. Cela va aussi vous permettre de naviguer de manière 100% anonyme, ce qui est un bon point. Mais Surfshark ne s’arrête pas en si bon chemin.

En effet, pour votre sécurité, Surfshark vous propose aussi une fonctionnalité appelée Kill Switch, qui suspend votre connexion en cas de dysfonctionnement du VPN. De cette façon, vous ne pouvez pas prendre le risque de naviguer sans protection. L’outil CleanWeb quant à lui vous protège contre les tentatives de phishing et bloque les publicités intrusives.

Pour aller plus loin, ce logiciel vous permet aussi de vous connecter à plus de 3 200 serveurs dans plus de 60 pays afin de déjouer tous les géo-blocages. Vous pourrez ainsi accéder par exemple à de nouveaux catalogues Netflix (dont le catalogue américain) et aux chaînes TV étrangères. À ce sujet, il s’agit d’un excellent VPN pour les États-Unis.

Cela vous sera possible sur tous vos appareils grâce à l’application très intuitive de Surfshark, qui est compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation (Windows, macOS, Android, iOS, Linux). De plus, Surfshark se démarque de ses concurrents en proposant un nombre de connexions simultanées illimité, de manière à prendre en charge absolument tous vos dispositifs grâce à un seul abonnement.

Une remise immédiate chez Surfshark de 81%

Si vous êtes convaincu par la qualité de services de Surfshark VPN, vous allez être ravi d’apprendre que ce dernier est actuellement accessible à petit prix grâce à une promotion unique. En effet, Surfshark vous fait cadeau de 81% de réduction immédiate sur le prix de son forfait 24 mois.

Ainsi, au lieu de vous coûter 256€, vos deux ans de protection ne vous coûteront que 49,29€. Par conséquent, le prix de revient de Surfshark passe à seulement 2,05€ par mois au lieu de 10,68€, ce qui est très avantageux.

Si l’on calcule l’économie que cette promotion vous permet de faire sur la durée totale de la souscription, on obtient une somme de plus de 200€. Vous en conviendrez, c’est assez dingue, d’autant plus que Surfshark VPN met à votre disposition une garantie de remboursement de 30 jours.

De cette façon, vous pouvez vous lancer sans crainte, puisque vous aurez la certitude d’être remboursé si vous changez d’avis. Alors, qu’attendez-vous pour commencer à profiter des avantages de Surfshark VPN à petit prix ?

