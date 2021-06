Bon plan VPN : NordVPN est accessible à seulement 2,64€ par mois

Ne naviguez plus sans protection : l'un des VPN les plus populaires, NordVPN, est à -72% et il est remboursable sous 30 jours.

© Journal du Geek

Peu importe ce que vous faites dans la vie, il y a fort à parier que vous vous servez d’Internet et d’applications connectées de façon quotidienne. Mais savez-vous que cela représente certains risques ? En effet, sur le net, vos informations sont exposées, et elles peuvent facilement être piratées. Pour éviter cela, vous pouvez vous équiper d’un VPN.

Ce type de logiciel va chiffrer vos données de navigation et camoufler votre adresse IP, de façon à ce que vos données et votre identité soient protégées. Grâce à leurs serveurs répartis dans le monde entier, les VPN vous permettent également d’avoir accès à de nombreux contenus inédits.

Parmi ces outils, NordVPN fait partie des plus qualitatifs, et sachez qu’en ce moment, il lance son offre d’Été. En souscrivant à son abonnement 2 ans, vous bénéficiez d’une réduction immédiate de -72% et de 3 mois gratuits. Son tarif revient à 2,64€ par mois au lieu de 9,56€, une aubaine.

Découvrir l’offre NordVPN

Comment expliquer le succès de NordVPN ?

Vous avez certainement déjà entendu parler de NordVPN. Ce logiciel est effectivement assez répandu, car ses services sont de très bonne qualité. Pour ce qui est de vos données de navigation, NordVPN les chiffre selon une norme avancée et reconnue, afin de les protéger efficacement.

De la même manière, votre identité sera couverte grâce à un camouflage complet de votre adresse IP, vous permettant ainsi de naviguer anonymement. Mais pour votre sécurité, NordVPN propose plus : il met à votre disposition une option appelée Double VPN qui fait transiter votre connexion non pas par un seul serveur VPN comme c’est généralement le cas, mais par deux. Cela va doubler le chiffrement de vos données et accroître votre confidentialité.

Vous aurez également accès à son réseau de 5 300 serveurs répartis dans 59 pays ce qui vous permettra d’accéder à des contenus indisponibles dans votre zone géographique comme les programmes des chaînes télévision par exemple. NordVPN vous aidera à contourner toutes les formes de censures numériques.

Aussi, NordVPN dispose du Kill Switch, qui permet de suspendre votre trafic web si la connexion au serveur VPN venait à rencontrer des difficultés. Vous serez ainsi totalement certain d’être toujours couvert lorsque vous naviguez.

Pas d’inquiétude si vous ne savez pas comment utiliser un VPN, NordVPN propose une application ergonomique très rapide à prendre en main. Bien entendu, elle est compatible sur la majorité des supports (PC, tablette tactile, smartphone, Smart TV et boîtier connecté).

Une remise de -72% et 3 mois gratuits sur son abonnement phare

Vous l’aurez compris : NordVPN a beaucoup de choses à vous proposer. Mais ne vous en faites pas, vous n’aurez absolument pas besoin de dépenser de grosses sommes d’argent pour avoir accès à ses services. En effet, NordVPN vient de mettre en ligne son offre éphémère estivale. Cette dernière concerne l’abonnement 2 ans dont le tarif est en baisse de -72%.

Le fournisseur offre également 3 mois gratuits supplémentaires à tous les nouveaux utilisateurs pour prolonger leur abonnement. La souscription à NordVPN ne vous coûtera que 71,20€ pendant deux ans, alors qu’habituellement le tarif est affiché à 258€. Grâce à cette offre, le VPN vous revient ainsi à 2,64€ par mois seulement.

En plus de ce prix très avantageux, votre abonnement vous donne le droit à six connexions en simultané. Ainsi, même vos proches pourront profiter du VPN sans avoir à dépenser un centime de plus.

Et si vous hésitez encore, sachez que NordVPN propose à tous ses clients une garantie de remboursement d’une durée de 30 jours. Vous disposerez donc d’un mois pour tester le VPN et être remboursé si vous changez d’avis. Vous pouvez donc vous lancer en toute sérénité. Attention, cette promotion spéciale Été est limitée dans le temps. Faites vite si vous voulez en profiter.

Profiter de l’offre NordVPN