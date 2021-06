Xbox : le Speech-to-Text intégré au chat vocal

Une superbe nouvelle pour les personnes atteinte de surdité, qui pourront s'intégrer plus facilement aux chats vocaux omniprésents dans les jeux vidéo en ligne.

L'overlay text-to-speech, en haut à droite, utilisé avec le jeu Minecraft. © Xbox

L’un des axes de travail les plus respectés de Microsoft sur sa Xbox, sont les efforts de l’entreprise pour ouvrir le jeu vidéo aux personnes en situation de handicap (voir le programme Accessibility ici). C’est dans la continuité de cet objectif que Microsoft a annoncé l’arrivée d’un service Speech-to-Text. Ce terme qui signifie littéralement “Parole vers texte”, désigne un programme capable de transcrire un chat vocal à l’écrit.

Une modification qui pourrait paraître anecdotique, mais qui pourrait bien changer la donne pour tous ceux qui souffrent de surdité partielle ou totale. En effet, le chat vocal est progressivement devenu incontournable lors des sessions de jeu. C’est un mode de communication plus organique que de taper son message au clavier. Les parties en sont plus conviviales, plus agréables; dans des jeux compétitifs à haute intensité, il s’agit même d’une composante indispensable du gameplay, qui peut à elle seule déterminer l’issue de la partie.

Retrouver l’aspect social du chat vocal

Dans ce contexte, les personnes atteintes de surdité se retrouvent marginalisées; dans l’incapacité de profiter pleinement des conversations vocales, ils sont privés de l’aspect communautaire et social de leur partie. Et dans des jeux compétitifs où l’audio est indispensable, ils partent systématiquement avec un désavantage considérable.

Grâce à cette interface customisable à loisir, plus besoin d’entendre pour se mêler à ces conversations ! Une fois le système activé, tout ce que disent vos compagnons de jeu sera lisible directement à l’écran. La communication ne sera toujours pas aussi fluide qu’avec un chat vocal, puisqu’il faudra toujours détourner le regard pour lire. Mais c’est certainement moins ennuyeux que de devoir prendre le temps de taper en pleine partie. Dans son communiqué, Xbox ne parle pas d’une liste de jeux compatibles, ce qui suggère que le service pourrait être universel.

Ce système permettra également d’effectuer la démarche inverse (Text-to-Speech), même si l’intérêt est moins évident. Ce n’est pas la première fonctionnalité déjà mise en place pour faciliter l’accès à la console à tous les profils de joueurs. Par exemple, ceux et celles qui souffrent de problèmes moteurs peuvent tenter leur chance avec l’Adaptive Controller. Il s‘agit d’un contrôleur modulaire, prévu pour être adapté au cas-par-cas.