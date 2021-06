Epic Games Store : Voici les jeux gratuits de cette semaine

Epic Games enchaîne les super plans avec des jeux tout en qualité et en quantité deux semaines de suite.

Cette semaine, pour sa traditionnelle journée de jeux gratuits, Epic Games propose aux joueurs de découvrir deux titres sur son store : Hell is Other Demons et Overcooked! 2. Ces deux titres seront disponibles jusqu’à la semaine prochaine. Le premier est un jeu de tir et de plateforme qui vous replonge dans l’ambiance des bornes d’arcades des années 1980.

Overcooked est quant à lui un jeu jouable aussi bien en solo qu’en multijoueur dans lequel vous devez allier vitesse et organisation afin de sortir des plats dignes d’un grand restaurant. À plusieurs, c’est un jeu qui se veut très divertissant. Nous vous recommandons par ailleurs son édition Overcooked All You Can Eat sur Switch pour vos vacances entre amis.

Epic Games passe la quatrième vitesse

Ce jeudi 24 juin, ces deux jeux seront remplacés par deux autres noms tout aussi intéressants. Tout d’abord, le titre Sonic Mania sera offert. Si le nom du hérisson bleu ne vous est pas inconnu, vous connaissez peut être déjà cet opus sorti en 2017 et qui met à l’honneur la nostalgie des titres précédents. Le jeu reste fidèle à lui-même avec des graphismes pixélisés et un design en 2D.

Enfin, le second jeu offert dès jeudi prochain sera Horizon Chase Turbo. Il est lui aussi un titre rendant hommage aux jeux des années 1980 et 1990 mais dans un tout autre domaine. Il s’agit en effet d’un jeu de course automobile dans lequel vous devrez remporter la victoire dans des dizaines de circuits différents. Comme avec les deux jeux précédents, Horizon Chase Turbo et Sonic Mania seront disponibles une semaine et redeviendront donc payants à partir du 1er juillet.