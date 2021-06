Bon plan Intego : l’antivirus de référence sur Mac en chute de 60% 🔥

Spécialiste en solution de sécurité pour Mac, Intego fait chuter le prix de son pack de protection le plus complet ce week-end. C'est le moment de choisir votre nouvel antivirus à prix réduit.

© Intego

Les menaces en matière de cybersécurité sont toujours plus élevées depuis quelques années. Il ne faut pas penser qu’elles concernent que les ordinateurs Windows : elles peuvent aussi viser les Mac. Si vous souhaitez réduire drastiquement les risques, le mieux reste de choisir un bon antivirus comme celui proposé par Intego. Il s’adresse uniquement au système d’exploitation macOS.

Si vous possédez un Mac, Intego est l’antivirus de référence. Et pour cause, celui-ci a été développé exclusivement pour les appareils qui fonctionnent sous macOS. Ainsi, il a été pensé pour protéger ce système d’exploitation tout en prenant en compte ses spécificités. Cette solution sécurise macOS Big Sur ainsi que les versions précédentes. En plus, elle n’inclut pas juste un antivirus mais aussi d’autres outils qui s’avéreront tout aussi utiles. Ce pack est à prix réduit ce week-end, c’est l’occasion d’économiser 60% du prix de base.

Intego existe depuis plus d’une vingtaine d’années maintenant. Il se positionne comme l’un des leaders sur le marché concurrentiel des antivirus. L’entreprise s’est d’abord focalisée sur cet outil unique avant d’élargir sa gamme à d’autres services de sécurité. Aujourd’hui, il dispose d’un pack complet qui comprend un antivirus, mais aussi un pare-feu, un nettoyeur de Mac, un outil de contrôle parental et une solution de sauvegarde. En somme, tout pour gérer les menaces extérieures, mais aussi accélérer le fonctionnement de votre ordinateur Mac.

Un pack de sécurité pour la tranquillité d’esprit

Le pack Mac Premium Bundle X9 est la solution de protection qu’il vous faut pour votre Mac. C’est le service parfait pour sécuriser vos connexions, mais également vos données personnelles. Le tout en assurant le bon fonctionnement de votre appareil car il comprend la totalité des outils Intego. En plus, vous avez l’occasion de faire des économies de 60% sur ce pack pendant tout le week-end.

Grâce à l’offre en cours chez Intego, le pack de protection mis en avant par Intego voit son prix chuter à 34,99 euros au lieu de 84,99 euros. Il devient encore moins cher si vous prenez cette même offre pour une durée de 2 ans. De la même façon, vous pouvez choisir une licence pour assurer la sécurité de plusieurs appareils Mac. À noter que cette solution vise uniquement MacOS, elle ne convient pas à iOS, Android ou Windows.

L’utilisation du pack de sécurité Intego se veut simple et intuitive, elle vous conviendra parfaitement même si vous n’êtes pas un adepte de l’informatique. La solution s’installe en quelques minutes puis elle fonctionne en tâche de fond lorsque vous utilisez votre ordinateur Mac. Vous n’êtes pas non plus submergé par les notifications de l’antivirus lorsque celui-ci fonctionne, c’est parfait pour être tranquille. Le service s’occupe de tout, il sécurise votre connexion et vos données personnelles. Évidemment, le pack est disponible en langue française.

En parallèle, Intego propose de manière indépendante un antivirus (VirusBarrier X9) avec le pare-feu (NetBarrier X9). Cette solution est logiquement moins chère puisqu’elle est moins complète : 19,99 euros par an, au lieu de 49,99 euros. En rajoutant 15 euros de plus par an, vous avez la solution totale. A vous de voir ce qui est le plus intéressant dans votre cas.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce pack de protection, vous pouvez consulter notre test sur Intego. Nous détaillons les fonctionnalités de cette solution plus en détail ainsi que les avantages inclus avec cet outil. Il s’agit d’un service vraiment complet qui assure une sécurité générale sur votre Mac. Avec la promotion en cours ce week-end, il devient tout simplement indispensable.

