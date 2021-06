Box internet : résiliez votre abonnement, la fibre à 10 euros vous tend les bras 🔥

Si votre box Internet vous coûte trop cher, c'est maintenant qu'il faut changer. Voici deux offres un peu différentes, vous trouverez certainement celle qui vous convient. Attention, fin des promotions dès ce lundi.

© Pixabay / ivke32

Changer de box Internet pouvait sembler complexe, mais ce n’est (vraiment) plus le cas aujourd’hui. De nombreux FAI ont contribué à rendre leurs offres plus transparentes dans les dernières années. Maintenant, le choix d’une nouvelle formule et la résiliation de votre contrat s’effectuent en quelques minutes. Ce week-end, vous avez même le choix entre 2 offres aux nombreux avantages.

Les deux box Internet du week-end sont signés RED by SFR et… SFR. Elles ont quelques similitudes mais aussi des différences qui vous permettront de choisir la formule la plus adaptée, autant à vos besoins qu’à votre budget. Si vous hésitez encore, c’est le moment de choisir : il s’agit des meilleures offres que nous avons pu voir depuis longtemps.

Voir l’offre RED by SFR

Pour prendre une nouvelle box Internet, vous devez être nouveau client chez le fournisseur qui propose la formule que vous souhaitez choisir. Tout l’objectif de ces promotions vise à permettre à RED by SFR et SFR d’attirer de nouveaux clients, cela se fait au détriment de la concurrence et explique cette petite spécificité. Pensez aussi à vérifier que vous êtes éligible à la Fibre si vous disposez d’un abonnement ADSL pour le moment. Pensez à ne pas trop attendre, ces offres se terminent déjà ce lundi.

RED by SFR, la box Internet sans engagement

RED by SFR se positionne comme un acteur de choix sur le marché des box Internet. Il se présente comme un fournisseur moderne, si bien que son offre est flexible et souple. En plus d’un tarif accessible, elle est aussi sans engagement de durée, un avantage qui vous offre la possibilité de résilier la première année sans vous justifier si vous le souhaitez.

Avec l’offre en cours, la box Internet de RED by SFR tombe à 20 euros par mois seulement pour la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi) avec les appels en illimité vers les fixes et les mobiles. En temps normal, cette formule est à 38 euros par mois, ce qui veut dire que vous économisez 47% tous les mois en prenant cet abonnement maintenant. En plus, le fournisseur vous offre le premier mois.

Cette box Internet inclut aussi l’option TV. Vous pouvez prendre le décodeur Connect TV pour un montant de 19 euros (au lieu de 60 euros) afin de bénéficier d’un accès à 35 chaînes TV, auquel cas le prix mensuel ne bouge pas. Pour avoir droit à 100 chaînes, l’offre est à 23 euros par mois avec le décodeur à 19 euros.

Pour découvrir la box Internet de RED by SFR, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR

On rappelle que cette box Internet est sans engagement de durée, sachant que son prix ne va pas doubler ou tripler dans les années à venir. C’est l’avantage de cette formule transparente et efficace. Si le débit est déjà excellent, vous pouvez choisir des options facultatives pour rendre celui-ci encore plus rapide, à l’exemple de l’option Débit Max (7 euros par mois). Tout le détail est affiché sur le site officiel de RED by SFR de façon claire. Faites vite, cette offre se termine ce lundi à minuit.

SFR, une box Internet (fibre) à 10 euros

Si RED by SFR est réputé pour proposer une box Internet très avantageuse, la marque SFR s’en sort aussi très bien avec cette excellente formule. Plus classique, ce fournisseur a plusieurs atouts dans sa manche. Celui-ci divise ses formules en deux offres différentes : SFR Fibre et SFR Fibre Power. Toutes ont le mérite de proposer un débit plus performant que tous les concurrents présents sur le marché (Orange, Bouygues Telecom). On note aussi un tarif ultra compétitif ce week-end, cette formule gagne encore en attrait.

Avec l’opération Mes Jours Fibre, la box Internet SFR Fibre tombe à 10 euros par mois pour la fibre avec le très haut débit (500 Mb/s en download et 50 Mb/s en upload), les appels illimités vers les fixes et 160 chaines TV. Sans promotion, cette offre est à 38 euros par mois, autant dire que les économies sont monstrueuses par rapport au prix de base.

Pour accéder à cette box Internet SFR, c’est par ici :

Voir l’offre SFR

Comme tous les opérateurs classiques, la box Internet de SFR bénéficie de ce prix barré pendant toute la première année. Ce tarif est garanti par le fournisseur sur la période, vous êtes donc certain que la formule vous coutera seulement 120 euros sur l’année au lieu de 456 euros. C’est simple, vous réalisez des économies de 336 euros, un montant que vous pourrez largement dépenser ailleurs ou choisir d’économiser.

SFR se place parmi les meilleurs box Internet du marché à l’heure actuelle. Le prix n’est pas la seul raison, on note aussi l’excellent débit proposé par le fournisseur. En comparaison, Bouygues Telecom et Orange se limitent respectivement à 300 Mb/s et 400 Mb/s pour des offres similaires. Les prix de ces dernières sont de 15,99 euros et 22,99 euros, des tarifs qui sont aussi valables pendant un an.

Cette box Internet requiert un engagement de durée de 12 mois de votre part. Cela n’est pas très dérangeant puisque c’est aussi la période pendant laquelle vous bénéficiez du meilleur prix possible. Vous êtes libre de partir quand le tarif augmente pour tenter de chercher une offre moins onéreuse.

On précise que SFR peut prendre en charge jusqu’à 100 euros de frais de résiliation si vous prenez sa box Internet, ce qui vous assure une transition en douceur. D’autre part, le fournisseur propose aussi d’autres options ou formules qui peuvent vous faire profiter d’un débit encore plus performant, le détail de ses offres est disponible sur le site officiel.