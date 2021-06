L’arnaque aux permis de conduire se retourne contre leurs instigatrices

Automobile Par Olivier le 20 juin 2021 à 11h00

Pour éviter de payer les amendes et de perdre des points sur leur permis, des automobilistes indélicats utilisent une technique qui leur permet de donner les coordonnées d'autres conducteurs complètement innocents. Mais l'arnaque est maintenant bien connue des autorités et de la justice. Et elle peut coûter cher !

© Free-Photos de Pixabay