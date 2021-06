Un drone a pour la première fois réussi à ravitailler un avion de chasse

Les drones sont utilisés par les armées pour des missions de reconnaissance, ainsi que pour l'élimination de cibles. Demain, ils pourraient aussi servir au ravitaillement en vol des avions de chasse. Une première expérience a donné toute satisfaction.

© Boeing

Le ravitaillement en vol est devenu une pratique courante pour les armées, elle permet aux avions de poursuivre leur mission plus longtemps sans devoir atterrir. Ce qui, dans certains cas, est une opération risquée si on se trouve au-dessus d’un territoire ennemi ! Mais ce type de ravitaillement nécessite un avion et un pilote supplémentaire : pourquoi ne pas utiliser un drone à la place ?

Ravitaillement en vol, une manœuvre délicate

C’est le projet sur lequel a planché Boeing pour le compte de l’US Navy. Le constructeur a développé un drone, le MQ-25 T1, qui est parvenu à ravitailler un F/A-18 Super Hornet en plein vol ce 4 juin. La manœuvre a rapproché les deux avions à moins de 6 mètres ; opérant chacun aux mêmes vitesse et altitude, le F/A 18 a pu accrocher la perche du drone et recevoir le fuel en toute sécurité.

Cette première tentative couronnée de succès intervient après 25 vols d’essai du drone, qui ont permis à Boeing d’affiner l’appareil et son aérodynamique. Les tests de ravitaillement en vol vont se poursuivre, toujours avec le MQ-25 T1, avant que le drone soit livré à Norfolk, dans l’État de Virginie, pour être embarqué sur un porte-avions un peu plus tard dans l’année.

L’armée US a bien l’intention d’exploiter tout le potentiel de ce système innovant de ravitaillement en vol. « Le travail [de Boeing et de la Navy] est le moteur de l’intégration sûre et sécurisée des systèmes sans pilote dans l’avenir des opérations de défense », explique Leanne Caret, CEO de la division défense de Boeing. L’amiral Brian Corey ajoute que dans les prochaines années, les deux partenaires vont continuer à travailler côte à côte pour que les capacités de ravitaillement en vol se renforcent.