Les moustiques et une bactérie pourraient nous débarrasser de la dengue

Science Par Olivier le 20 juin 2021 à 12h00

Une bactérie pourrait être la meilleure alliée pour combattre la dengue, cette maladie qui infecte jusqu'à 400 millions de personnes chaque année. Une étude très prometteuse explique qu'il est possible de traiter les moustiques avec une bactérie qui supprime une grande partie du virus.

