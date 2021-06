Prime Day : les iPhone 12 sont au rabais, Amazon a sacrifié leur prix 🔥

C'est le Prime Day sur Amazon, les iPhone 12 sont les stars de l'opération. Le marchand a cassé le prix sur tous les modèles de la dernière génération. Si vous voulez un smartphone premium, vous pouvez faire plusieurs centaines d'euros d'économies. C'est exceptionnel.

© Apple

Ă€ l’occasion de ce Prime Day, Amazon y va fort sur les remises. La plateforme de e-commerce n’hĂ©site pas Ă s’attaquer aux marques les plus populaires avec des ristournes gĂ©nĂ©reuses. Aujourd’hui, il affiche une belle offre sur tous les iPhone 12, dont la version mini : le smartphone en version 64 Go passe Ă 639 euros au lieu de 809 euros. Attention, il s’agit de ventes flash.

La gamme des iPhone 12 a Ă©tĂ© officialisĂ©e par Apple Ă l’occasion d’un Ă©vĂ©nement dĂ©diĂ© en octobre dernier. Le dernier iPhone 12 mini et le reste de cette nouvelle gĂ©nĂ©ration ont donc moins d’un an d’existence sur le marchĂ©. C’est une chance de pouvoir avoir une remise de ce calibre chez Amazon alors que ce modèle est très rĂ©cent.

Il convient de rappeler que la marque Apple n’aime pas les rabais. Elle ne fait jamais de remise sur ses produits — dont les iPhone 12, mĂŞme pendant les opĂ©rations spĂ©ciales — que ce soit en boutique ou en ligne. Les fans des produits du constructeur le savent, il faut aller voir du cĂ´tĂ© des marchands en ligne comme Amazon pour espĂ©rer Ă©conomiser. MalgrĂ© tout, celles-ci restent assez rares et dĂ©passent peu les 10% de rĂ©duction. L’offre mise en avant aujourd’hui va beaucoup plus loin que les habitudes de la plateforme, jamais les smartphones n’ont eu droit Ă un tel tarif.

L’iPhone 12 mini, un modèle compact et solide

Les iPhone 12 ont remportĂ© un franc succès dès leur officialisation. De nombreux utilisateurs dĂ©jĂ client de la marque Ă la pomme (ou non) ont choisi de se tourner vers ce nouveau modèle — ce qui Ă©tait moins le cas au cours de ces dernières annĂ©es. Plusieurs Ă©lĂ©ments expliquent le succès de cette nouvelle gĂ©nĂ©ration, dont le fait qu’elle n’est pas subie de hausse de prix par rapport Ă la prĂ©cĂ©dente. En somme, les caractĂ©ristiques techniques sont meilleures, mais le tarif est similaire.

Cette nouvelle gamme signe aussi l’arrivĂ©e de l’iPhone 12 mini, un modèle qui ne aucun prĂ©dĂ©cesseur. C’est le modèle le plus petit et le plus abordable de la gamme, mais il a droit Ă toutes les caractĂ©ristiques techniques incluses dans la version standard de cette gĂ©nĂ©ration. Apple propose donc la qualitĂ© et l’excellence Ă plus petit prix. Tous ceux qui aiment les tĂ©lĂ©phones plus petits seront comblĂ©s, vous pourrez le ranger dans toutes les poches sans problème.

Cet iPhone 12 est dotĂ© d’un Ă©cran OLED de 5,4 pouces, lĂ oĂą le modèle classique prĂ©cĂ©dent devait se satisfaire du LCD. En matière de design, cette gĂ©nĂ©ration bĂ©nĂ©ficie aussi d’une belle mise Ă jour. On retrouve un rendu gĂ©nĂ©ral aux bords plus carrĂ©s, de nouvelles couleurs ou encore un châssis en aluminium et un dos en verre. En matière de photo, on retrouve une camĂ©ra avant pour un double module photo placĂ© dans l’angle supĂ©rieur au dos de l’appareil. Les images sont Ă la hauteur des attentes mĂŞme quand il fait sombre, Apple ayant encore amĂ©liorĂ© la qualitĂ© de ses appareils.

D’autre part, cet iPhone 12 mini dispose de la puce A14 Bionic, il s’agit du dernier processeur conçu par Apple. Celui-ci a diffĂ©rentes missions, dont le fait de faire tourner le tĂ©lĂ©phone sans aucune latence mĂŞme lorsque vous utilisez des applications lourdes. Il se charge Ă©galement de la gestion de la batterie, que ce soit dans la journĂ©e ou dans la durĂ©e. D’ailleurs, vous pouvez tenir plus d’une journĂ©e avec ce modèle sur un usage standard. Enfin, la puce offre un excellent traitement des images pour des rĂ©sultats plus que convenables.

Pour terminer, il faut prĂ©ciser que le dernier iPhone 12 mini et le reste de la gamme sont les premiers smartphones d’Apple Ă bĂ©nĂ©ficier de la compatibilitĂ© avec la 5G. C’est parfait pour tous ceux qui prĂ©voient de garder leur tĂ©lĂ©phone pendant plusieurs annĂ©es, car vous serez apte Ă bĂ©nĂ©ficier de ce rĂ©seau plus rapide et plus performant sans avoir Ă changer d’appareil d’ici peu. Globalement, il n’y a que la taille de ce modèle qui est petite, celui-ci se place parmi les tĂ©lĂ©phones les plus premium du marchĂ© en 2021.

Apple au sommet pour le Prime Day Amazon

Avec cette offre sur Amazon, vous pouvez rĂ©aliser une belle Ă©conomie sur cet iPhone 12 mini. La remise est gĂ©nĂ©reuse, elle atteint les -21% : le smartphone tombe Ă 639 euros au lieu de 809 euros. C’est simple, ce modèle n’a jamais eu droit Ă un prix aussi rĂ©duit depuis son arrivĂ©e sur le marchĂ© il y a moins d’un an. Si vous hĂ©sitez, nous ne pouvons que vous conseiller d’y aller maintenant.

D’autre part, vous avez droit aux mĂŞmes garanties que chez Apple si vous prenez le rĂ©cent iPhone 12 mini sur Amazon. Cela reprĂ©sente une garantie de deux ans sur le smartphone ainsi que la possibilitĂ© de vous rendre en boutique en cas de question, les experts du Genius Bar pourront vous renseigner. La seule chose qui change, c’est le prix plus rĂ©duit chez le marchand en ligne.

En prenant cet iPhone 12 mini sur Amazon, vous avez droit Ă une pĂ©riode de rĂ©tractation de 30 jours. Cela vous laisse tout le temps de tester le smartphone et de choisir de le renvoyer pendant ce dĂ©lai. Dans ce cas, sachez que le retour est gratuit et que la plateforme vous rembourse Ă 100%. Vous ne prenez aucun risque pour cet achat en ligne. N’attendez pas trop longtemps, les ruptures de stock vont arriver très vite.

