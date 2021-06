Huawei MateBook X Pro : Amazon offre un rabais colossal sur ces ordinateurs 🔥

C'est la folie du Prime Day sur Amazon, les ordinateurs Huawei MateBook X Pro et 14 ont droit à d'excellentes remises. Ce sont des ventes flash, ces ultra-book ne vont pas rester très longtemps à ce prix-là .

Cette édition du Prime Day sur Amazon est folle, le marchand en ligne ne lésine pas sur les promotions. Même les grandes marques ne sont pas épargnées, on peut donc trouver des offres sur des appareils signées Huawei, les deux ordinateurs portables (MateBook X Pro et MateBook 14) phares de la marque sont concernés. Voici les offres en cours.

Les Huawei MateBook se placent parmi les ordinateurs portables les plus populaires, mais aussi les plus rĂ©cents de la marque. Ils ne cessent de gagner du terrain sur le marchĂ© au dĂ©triment de la concurrence, c’est une surprise de les retrouver en promotion sur Amazon aujourd’hui, surtout quand on sait que la version Pro a quelques mois d’existence Ă peine sur le marchĂ©. Si vous souhaitez en profiter, il faudra faire vite pour ne pas arriver trop tard. Comme Ă son habitude, le marchand en ligne limite toujours le nombre d’unitĂ©s disponibles avec une rĂ©duction.

Le Huawei MateBook X Pro, fleuron de Huawei

Si les Huawei MateBook X Pro et 14 sont tous les deux d’excellents ordinateurs portables, la version Pro se dĂ©marque grâce Ă de nombreuses caractĂ©ristiques qui expliquent pourquoi l’appareil se place sur un crĂ©neau premium. Il faut d’avoir savoir que ce modèle a Ă©tĂ© officialisĂ© par le constructeur au cours de l’annĂ©e 2021. il s’agit d’une mise Ă jour d’une version prĂ©sentĂ©e l’an dernier.

Le Huawei MateBook X Pro est un ordinateur portable dont l’Ă©cran est tactile. Il bĂ©nĂ©ficie d’un ratio Ă©cran/ corps de 91% pour une dalle avant Ă la diagonale de 13,9 pouces. Peu de concurrents sont capables de faire aussi bien, mĂŞme les grands noms prĂ©sents sur ce segment. Le design gĂ©nĂ©ral de l’appareil se veut sobre et Ă©purĂ©, on retrouve la marque de fabrique du groupe qui choisit la simplicitĂ© pour des finitions premium. On note aussi une belle batterie qui atteint les 11 heures de navigation web et de productivitĂ©, c’est dans la moyenne haute des appareils de la mĂŞme catĂ©gorie.

Ce Huawei MateBook X Pro vous accompagnera aisĂ©ment dans tous vos dĂ©placements, qu’il s’agisse d’activitĂ©s professionnelles ou personnelles. Il pèse 1,33 kilo pour une Ă©paisseur de 14,6 mm, c’est parfait pour l’avoir avec vous partout sans ĂŞtre dĂ©rangĂ© par l’espace qu’il prend. Par contre, la puissance est au rendez-vous avec ce modèle premium, vous avez droit Ă un processeur Intel Core i7, c’est parfait pour faire tourner toutes vos applications mĂŞme les plus lourdes. On retrouve aussi 16 Go de RAM pour 512 Go de stockage sur la version mise en avant avec cette offre signĂ©e Amazon.

Huawei mis en avant pour le Prime Day Amazon

Cet ordinateur Huawei MateBook X Pro profite de caractĂ©ristiques techniques haut de gamme. S’il peut sembler encore onĂ©reux pour votre budget mĂŞme avec l’offre en cours, sachez que le Huawei MateBook 14 se prĂ©sentera comme une excellente alternative. Dans les deux cas, c’est l’occasion de choisir votre nouvel ordinateur portable Ă petit prix avec les offres mises en avant pour le Prime Day.

Si vous prenez un Huawei MateBook X Pro ou 14 chez Amazon, vous avez un dĂ©lai de 30 jours pour le renvoyer gratuitement et bĂ©nĂ©ficier d’un remboursement complet. LĂ oĂą la majoritĂ© des marchands en ligne propose seulement 14 jours, la plateforme va plus loin afin de vous offrir une seconde chance qui peut s’avĂ©rer rassurante lors d’un achat en ligne.

Les promotions pour le Prime Day sur Amazon ne se limitent pas uniquement aux Huawei MateBook X Pro et 14, loin de lĂ . Le marchand en ligne profite de cet Ă©vĂ©nement annuel pour faire chuter les tarifs de nombreuses rĂ©fĂ©rences, on retrouve donc des promotions sur des appareils Apple, Samsung, Bose et autres. N’attendez pas plus longtemps pour faire des affaires pendant cette opĂ©ration annuelle, après quoi il sera trop tard.

