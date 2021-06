Apple Watch Series 6 : Apple casse les prix via sa boutique sur Amazon 🔥

Pour le Prime Day, Amazon fait baisser les tarifs des Apple Watch Series 6. Les ventes flash rendent ces smartwatch accessibles.

© Apple

Les Apple Watch Series 6 sont Ă l’honneur pour ce Prime Day Amazon. Pour son opĂ©ration spĂ©ciale, le marchand en ligne a dĂ©cidĂ© de viser toutes les grandes marques, mĂŞme les plus prisĂ©s dont les produits se vendent bien sans remise.

C’est le cas de la rĂ©cente Apple Watch Series 6 Wi-Fi 40 mm (en aluminium) dont le prix baisse Ă 388 euros au lieu de 429 euros. La version Wi-Fi + 4G en 44 mm voit aussi son prix baisser, Ă 498 euros au lieu de 558 euros. D’autres versions ont aussi le droit Ă des remises : cela concerne aussi des modèles de la Series 3, qui chutent sous les 200 euros. Selon votre budget et vos attentes, il y a de belles Ă©conomies Ă faire.

Pour dĂ©couvrir les offres sur les Apple Watch , c’est ici :

Voir les offres chez Amazon

Tous les fans d’Apple ne le savent que très bien, le fabricant ne fait jamais de remise en direct. MĂŞme pendant les opĂ©rations spĂ©ciales auxquelles de nombreuses marques participent, les prix des appareils restent les mĂŞmes en boutique comme en ligne. Le seul moyen d’espĂ©rer faire une affaire tout en bĂ©nĂ©ficiant de la qualitĂ© de la marque Ă la pomme, c’est d’ailler voir du cĂ´tĂ© des revendeurs autorisĂ©s comme Amazon.

NĂ©anmoins, il faut prĂ©ciser que les promotions sur les produits Apple restent rares chez Amazon. Surtout que les Apple Watch Series 6 ont moins d’un an sur le marchĂ© et qu’elles se vendent très bien sans remise. Le marchand amĂ©ricain surprend avec cette offre dĂ©voilĂ©e Ă l’occasion de son Ă©vĂ©nement annuel. Il faut le dire, elles vont ĂŞtre prises d’assaut par les utilisateurs, mieux vaut ne pas attendre trop longtemps pour se procurer la montre connectĂ©e Ă prix rĂ©duit.

La dernière Apple Watch Series 6, la montre de référence

Les montres connectĂ©es d’Apple sont une rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© depuis plusieurs annĂ©es maintenant. La marque Ă la pomme a fait de la santĂ© son cheval de bataille, si bien qu’elle amĂ©liore les fonctionnalitĂ©s dĂ©diĂ©es Ă cette thĂ©matique au fil des annĂ©es jusqu’Ă la sortie de l’Apple Watch Series 6. Le rĂ©sultat est Ă la hauteur et plusieurs options ont su faire leurs preuves avec le temps — et sauver des vies.

L’Apple Watch Series 6 est la smartwatch la plus rĂ©cente de la marque Ă la pomme, elle a Ă©tĂ© officialisĂ© lors d’un Ă©vĂ©nement virtuel qui s’est tenu en septembre dernier. Une fois de plus, le fabricant amĂ©ricain offre une belle mise Ă jour pour un produit qui fait le plein de nouveautĂ©s, certaines sont dĂ©diĂ©es Ă la santĂ©, mais pas uniquement.

En effet, les Apple Watch Series 6 ont plusieurs usages : elles peuvent se concentrer aussi bien sur la santĂ© que sur le sport ou le quotidien. Vous avez lĂ toutes les fonctionnalitĂ©s classiques d’une montre connectĂ©e, Ă l’exemple de la frĂ©quence cardiaque, du nombre de pas ou du suivi du sommeil. L’un des gros points forts de l’appareil tient dans le fait qu’il bĂ©nĂ©ficie de tout l’Ă©cosystème de la marque Ă la pomme, c’est parfait pour profiter de services comme Apple Music. Une fois de plus, celle-ci mise sur la confidentialitĂ© en assurant la protection de vos donnĂ©es personnelles.

Pour ce qui est de la santĂ©, l’Apple Watch Series 6 peut se targuer d’avoir d’un ECG qui vous permet de rĂ©aliser un Ă©lectrocardiogramme afin de dĂ©tecter certains troubles cardiaques. On retrouve Ă©galement un nouveau capteur de taux d’oxygène dans le sang. Nous le disions, vous pourrez aussi suivre la qualitĂ© de votre sommeil en dĂ©tail.

Quant au sport, la rĂ©cente Apple Watch Series 6 fait aussi fort. Vous pouvez fixer des objectifs et enregistrer tous vos entrainements. La montre connectĂ©e est capable de suivre un très grand nombre d’activitĂ©s diffĂ©rentes, Ă l’exemple du basket, du badminton, de la course Ă pied ou encore de la natation. Ă€ ce sujet, on rappelle que l’appareil est Ă©tanche jusqu’Ă 50 mètres de profondeur.

En matière de performance, l’Apple Watch Series 6 se dote de la puce S6, le plus rĂ©cent processeur dĂ©diĂ© aux montres connectĂ©es et conçu par la marque Ă la pomme. Plus globalement, cette nouvelle version est 20% plus rapide que le modèle prĂ©cĂ©dent – qui Ă©tait pourtant dĂ©jĂ puissant. On rappelle aussi qu’une rĂ©cente mise Ă jour vous permet de dĂ©verrouiller votre iPhone en quelques secondes mĂŞme quand vous portez le masque, une preuve supplĂ©mentaire de l’intĂ©rĂŞt de l’Ă©cosystème Apple. Si vous avez d’autres appareils de la marque, c’est l’objet qu’il vous faut.

Amazon toujours aussi flexible pour Prime Day

Les Apple Watch Series 6 sont des excellentes montres connectĂ©es, elles dominent très largement le marchĂ© mondial depuis quelques annĂ©es. La marque Ă la pomme a mis tout son savoir-faire dans cet appareil, tant en termes de design que de performances techniques. C’est une aubaine de pouvoir profiter de cette opĂ©ration spĂ©ciale pour faire des Ă©conomies sur cet investissement.

Prime Day ou non, Amazon propose toujours une politique de retour très avantageuse pour ses clients. Que vous preniez la dernière Apple Watch Series 6 ou tout autre produit sur son site marchand, vous avez jusqu’Ă 30 jours pour changer d’avis. Dans ce cas, vous pouvez renvoyer l’article gratuitement pour vous faire rembourser Ă 100% par la plateforme dans les jours suivants.

Pensez Ă ne pas trop attendre pour choisir votre Apple Watch Series 6 en promotion sur Amazon pendant le Prime Day. Les produits d’Apple restent très prisĂ©s mĂŞme le reste de l’annĂ©e et cette montre connectĂ©e est une rĂ©fĂ©rence incontournable de son secteur. C’est le moment de passer Ă l’action, les ruptures de stock ne sont certainement dĂ©jĂ par très loin sur ces modèles premium.

Pour en savoir plus sur les promotions sur les Apple Watch Series 6 , c’est ici :

Voir les offres chez Amazon