Square Enix : la franchise Mana fête ses 30 ans en grande pompe

Square Enix a prévu un événement spécial qui reviendra sur l'histoire de la franchise pour le 27 juin prochain.

© Square Enix

Cette année est l’année de toutes les célébrations. Après les 35 ans de la franchise Zelda, les 25 ans de Resident Evil et de Pokémon, c’est au tour de Mana de souffler sa trentième bougie. Pour l’occasion, Square Enix a prévu un événement spécial pour le dimanche 27 juin à 11h heure française, soit la veille de l’anniversaire jour pour jour de la licence.

On peut d’ores et déjà s’attendre à « un retour complet sur les 30 ans d’histoire de la série, de Final Fantasy Adventure, sorti en 1991, au remaster de Legend of Mana qui sortira le 24 juin, ainsi que de nouvelles informations sur l’avenir de la série Mana par les présentateurs. » L’événement spécial sera diffusé sur la chaîne Youtube de Square Enix, ainsi que sur la plateforme japonaise NicoNico ou encore sur la page Twitter du studio.

L’événement aura donc lieu quelques jours après l’arrivée du remaster de Legend of Mana, prévu pour le 24 juin prochain sur Nintendo Switch, PS4 et PC. Celui-ci a récemment été dévoilé lors de la conférence de Square Enix à l’E3 2021. En termes de remaster, il avait été annoncé en même temps que le resmaster des six premiers Final Fantasy. N’hésitez pas à jeter un œil à notre récapitulatif de la conférence si jamais vous n’avez pas assisté à l’événement.