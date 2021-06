Le prix de l’aspirateur robot iRobot Roomba 981 s’écroule sur Amazon 🔥

Surprise, le Roomba 981 voit son tarif chuter de -62% pour le Prime Day sur Amazon. D'autres aspirateurs robots iRobot affichent aussi des promotions, profitez-en.

Le Prime Day sur Amazon est une opĂ©ration annuelle destinĂ©e Ă fĂŞter l’anniversaire de crĂ©ation du groupe. Une fois encore, on retrouve des offres intĂ©ressantes, Ă l’exemple de ces rĂ©ductions gĂ©nĂ©reuses sur les aspirateurs robots de la marque iRobot. Le Roomba 981 voit son prix chuter Ă 379 euros au lieu de 999 euros, cela reprĂ©sente 62% d’Ă©conomie. MĂŞme si son prix avait dĂ©jĂ chutĂ© depuis sa sortie, il s’agit du meilleur prix historique, pensez Ă faire vite.

Le constructeur iRobot se prĂ©sente comme un des acteurs incontournables sur le marchĂ© des aspirateurs robots. Il s’illustre depuis plusieurs annĂ©es avec des gammes d’appareils autonomes, que ce soit les modèles 600 ou 900. Cette dernière est la plus premium de la marque, elle a donnĂ© naissance au Roomba 981 il y a environ un an. C’est le modèle le plus rĂ©cent de celle-ci, c’est aussi celui qui a droit Ă toutes les nouvelles technologies dĂ©veloppĂ©es par iRobot.

Le Roomba 981, l’aspirateur robot pour gagner du temps (et de l’Ă©nergie)

Le Roomba 981 est l’un des meilleurs aspirateurs disponibles sur le marchĂ© Ă ce jour, il a gagnĂ© sa place grâce Ă des fonctionnalitĂ©s premium. La première qualitĂ© de ce modèle est aussi la plus Ă©vidente : c’est un aspirateur robot. Cela veut dire qu’il s’occupe de nettoyer les sols de façon autonome, vous n’avez plus Ă vous en soucier pour plusieurs annĂ©es, c’est un prĂ©cieux gain de temps et d’Ă©nergie que vous pourrez utiliser Ă d’autres choses plutĂ´t qu’Ă cette tâche mĂ©nage très rĂ©pĂ©titive. C’est un bel argument qui s’ajoute Ă la remise très gĂ©nĂ©reuse avancĂ©e par Amazon.

Il existe plusieurs moyens pour contrĂ´ler le Roomba 981. On retrouve les boutons prĂ©sents sur l’aspirateur robot, mais Ă©galement l’application dĂ©diĂ©e (iOS et Android) et la commande vocale. Pour ce qui est de l’application, elle offre diffĂ©rentes fonctionnalitĂ©s qui peuvent s’avĂ©rer très utiles, vous pouvez par exemple choisir de lancer le nettoyage Ă distance afin de rentrer dans un logement propre une fois que votre journĂ©e est terminĂ©e. Quant aux commandes Ă la voix, elles sont permises par l’intĂ©gration des assistants Amazon Alexa et Google Assistant.

Le Roomba 981 utilise la technologie AeroForce, un système d’aspiration qui peut se vanter de capturer jusqu’Ă 99% des particules fines et des allergènes — mĂŞme d’une taille de 10 micromètres. Le rĂ©ceptacle Ă poussière est parfaitement scellĂ©, ce qui assure l’absence de dispersion de la poussière lors du nettoyage, vous ĂŞtes donc certain de respirer un air plus pur, sachant que le bac se vide de manière simple.

Cet aspirateur robot est efficace sur tous les types de sols, qu’il s’agisse de surfaces dures comme les linos et les parquets ou des moquettes et des tapis. Un mode baptisĂ© Carpet Boost offre encore plus de puissance au Roomba 981 pour qu’il puisse ĂŞtre parfaitement efficace sur ces dernières. Pour faire simple, c’est l’assurance de ne plus avoir de poussière chez vous quand l’appareil aura fait le tour du logement.

Le Roomba 981 se dote d’un système qui analyse plus de 240 000 donnĂ©es chaque seconde. C’est ce dispositif qui permet Ă l’aspirateur robot d’Ă©viter de foncer dans les meubles ou de se coincer dans les obstacles qu’il rencontre. Quand votre logement est cartographiĂ©, vous pouvez choisir des zones directement dans l’application afin qu’elle puisse ĂŞtre nettoyĂ©e (ou non) par l’appareil lors de certains passages. Après quelque temps, vous pouvez aussi choisir les suggestions personnalisĂ©es, sachant qu’elles se basent sur vos habitudes de mĂ©nage.

Pour terminer, il faut indiquer que le Roomba 981 avance une autonomie de 120 minutes, ce qui veut dire qu’il est capable de faire le mĂ©nage pendant deux heures — le tout sur une surface de 185m² en un seul passage. Dès qu’il a terminĂ© d’aspirer la poussière, il rentre Ă sa base afin de se recharger de manière automatique, vous n’avez pas besoin de penser Ă la charge. La station d’accueil est fournie lors de l’achat de l’aspirateur robot. Ce modèle est parfait pour ne plus se pencher sur la question de la poussière chez vous pendant les nombreuses annĂ©es Ă venir, c’est un investissement qui sera amorti dès son achat en ligne, surtout avec la promotion dĂ©voilĂ©e par Amazon.

Le plein de surprises pour le Prime Day sur Amazon

Avec l’offre surprise affichĂ©e par Amazon, le Roomba 981 voit son prix chuter de 999 euros Ă 379 euros. Vous Ă©conomisez plus de 60% sur un aspirateur robot disponible sur le marchĂ© depuis environ un an. Ce modèle premium reprĂ©sente une belle occasion d’Ă©conomiser tout en s’assurant de ne plus avoir Ă penser Ă nettoyer la poussière de son logement puisque l’appareil est capable de s’en assurer tout seul grâce Ă des technologies premium.

Si le Roomba 981 reste encore en dehors du budget que vous souhaitez consacrer à un aspirateur robot, sachez que les promotions sur Amazon ne se limitent pas à ce modèle. Le marchand en ligne dévoile de multiples réductions qui concernent plusieurs appareils de la marque iRobot, tous ont droit à de belles fonctionnalités bien que celui mis en avant ici soit le plus haut de gamme et le plus récent du constructeur.

Dans tous les cas, vous avez jusqu’Ă 30 jours pour changer d’avis sur Amazon, que cela concerne le Roomba 981 ou tout autre produit que vous avez commandĂ© sur la plateforme marchande. Pendant cette pĂ©riode, libre Ă vous de renvoyer la commande gratuitement afin de vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©. Par contre, pensez Ă faire vite pour profiter des offres en cours, il est certain qu’elles ne vont pas rester disponibles bien longtemps.

