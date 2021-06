Withings propose ses balances et montres connectées à prix mini pour Prime Day

Vous cherchez une montre ou une balance connectée ? Ça tombe bien, Withings propose 6 modèles à prix réduits pour le Prime Day.

Withings nous a habitués à proposer de belles remises pendant les événements comme le Prime Day sur Amazon. Une fois encore, le spécialiste français des objets connectés met ses montres à l’honneur avec quatre références à prix réduit, mais aussi ses balances connectées

Prime Day oblige, ces réductions sont disponibles jusqu’à ce soir à 23h59, mais surtout dans la limite des stocks disponibles chez Amazon. Les offres en détail :

Pour cette opération réduction, Withings a choisi de proposer des remises, sur toute sa gamme, du plus abordable avec la Move ECG au plus haut de gamme avec la ScanWatch. La force des modèles de la marque, c’est le design, qui fait entièrement oublier la technologie.

Withings spécialiste français des objets connectés

Le mantra de Withings ? Rendre la santé connectée. Depuis une dizaine d’années, le géant français propose une gamme complète d’objets connectés. Montre, balance, tensiomètre, thermomètre, capteur de sommeil, le panel est large. Chez Amazon aujourd’hui, ce sont les montres connectées Withings qui ont droit à de très belles réductions.

Leur force principale c’est leur autonomie. Une montre connectée Withings tient dans le temps, et la recharge n’est pas un problème. Le modèle le plus haut de gamme est la ScanWatch. Sortie il y a quelques mois à peine, elle embarque une multitude de capteurs pour suivre votre santé, et votre bien-être.

Lancée début 2020, la Withings ScanWatch embarque un ECG capable de détecter la fibrillation auriculaire. Elle fait bien évidemment le suivi classique, avec les pas, les calories brûlées, le sommeil, et est même capable de diagnostiquer une apnée du sommeil.

Seule présence vraiment technologique extérieure, le petit cadran qui permet de voir les informations de santé. Il permet aussi de suivre vos activités sportives et recevoir les notifications de votre choix, directement sur votre poignet. Son autonomie est très bonne, avec 10 jours pour une utilisation classique, soit cinq fois plus qu’une Apple Watch.

Que ce soit la ScanWatch, la Steel HR ou la Move ECG, toutes les montres Withings se connectent en Bluetooth à l’application Health Mate. Cette dernière est un véritable tableau de bord de votre santé. Si vous avez d’autres appareils Withings à la maison, c’est une occasion parfaite de tout regrouper au même endroit. L’interface simple est sa force.

Une grande partie de la gamme Withings en réduction

Si les montres connectées sont les stars des promotions Withings sur Amazon aujourd’hui, les accessoires et les balances ne sont pas en reste. La Withings Body+ est proposée à 67€ au lieu de 99€, prix qui en fait l’une des balances intelligentes les plus abordables du marché. Le modèle le plus haut de gamme, la Withings Body Cardio, voit son prix chuter à 104€ au lieu de 149 euros.

Quel que soit le produit Withings que vous avez choisi, Amazon vous laisse la possibilité de le renvoyer si vous n’êtes pas satisfait. La seule condition, c’est de bien garder le packaging, et ne pas endommager la montre. Le délai est assez long, cette possibilité étant donnée pendant 30 jours après avoir reçu votre commande Withings.

Withings n’est pas la seule marque d’objets connectés qui propose des réductions pour ce Prime Day. Philips avec ses Hue, les montres Garmin ou encore Netatmo participent à l’opération en proposant des réductions pouvant grimper à plusieurs centaines d’euros.

