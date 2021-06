Bons plans VPN : les 3 offres pour sécuriser votre connexion

Vous souhaitez souscrire à un bon VPN sans vous ruiner ? Découvrez ces trois offres promotionnelles chez les meilleurs VPN actuels.

© Journal du Geek

Si vous vous intéressez à votre sécurité en ligne, vous connaissez peut-être déjà les VPN (Virtual Private Network). Ces logiciels sont des outils précieux pour vous protéger sur le net. Ils couvrent en effet vos informations personnelles en chiffrant vos données de navigation et en masquant votre adresse IP.

Ainsi, vous êtes à l’abri des risques de piratage, mais aussi des publicités intempestives. Les VPN proposent également diverses options très intéressantes comme le fait de débloquer des sites bloqués.

Alors, pour en profiter à petit prix, voici trois offres très attractives chez trois excellents VPN. Commençons notre top avec le logiciel CyberGhost. Son offre actuelle permet d’économiser 150€ sur l’achat d’un abonnement 12 mois.

Profiter de l’offre CyberGhost

CyberGhost frappe fort avec 85% de remise et 3 mois offerts

Comme nous venons de le dire, la première offre de notre top se trouve chez CyberGhost VPN. Ce VPN compte parmi les meilleurs disponibles actuellement, et son offre vaut clairement le détour. En effet, CyberGhost baisse de 85% le prix de son abonnement d’un an, et y ajoute trois mois de protection gratuite. Ainsi, vous serez couvert durant 15 mois, et ce pour un total de seulement 29,85€, contre quasiment 179€ en temps normal.

Vous l’aurez compris, CyberGhost ne vous reviendra donc qu’à 1,99€ par mois seulement contre 11,99€ hors remise. À ce tarif très avantageux s’ajoute sept connexions en simultanées pour utiliser votre VPN sur plusieurs appareils en même temps ainsi qu’une garantie de remboursement de 45 jours.

Mais rassurez-vous, même à ce prix-là, CyberGhost vous donne accès à toutes ses fonctionnalités. Votre sécurité – notamment – sera assurée de manière optimale. En effet, CyberGhost VPN chiffre vos données de navigation selon la norme AES de 256 bits et masque votre adresse IP sans aucune faille.

Vous pourrez donc naviguer de manière 100% anonyme et dire adieu aux risques d’espionnage ou de piratage. Ce n’est pas tout. Ce VPN possède un très grand nombre de serveurs (plus de 7 200 dans environ 90 pays autour du monde) dont certains sont optimisés pour le streaming et le P2P. Vous pourrez donc déjouer les géo-blocages ou encore procéder à des téléchargements de torrents optimaux.

Tout cela vous sera accessible sur tous vos dispositifs grâce à une compatibilité de l’application CyberGhost avec tous les principaux systèmes d’exploitation (Windows, Android, iOS, macOS, Linux). Alors, qu’attendez-vous pour sauter le pas ?

Saisir l’offre de CyberGhost

Une réduction de -72% et 3 mois gratuits chez le grand NordVPN

Nous retrouvons maintenant le logiciel NordVPN, très répandu dans le monde du web. D’ailleurs, si vous vous renseignez au sujet des VPN, vous le connaissez probablement déjà. En effet, NordVPN propose des paramètres de sécurité irréprochables : il chiffre vos données de navigation selon une norme avancée, et il camoufle votre adresse IP sans manifester aucune fuite DNS.

Dans cette même idée de sécurité, NordVPN vous propose une fonctionnalité appelée Double VPN. Cette dernière vous permet de passer par deux serveurs VPN distincts au lieu d’un seul, afin de doubler la protection apportée à vos données.

Mais si vous voulez aller plus loin, sachez que NordVPN est tout à fait qualifié. Ce VPN dispose d’un vaste réseau de plus de 5 300 serveurs, répartis dans 59 pays autour du monde. Vous pourrez donc vous connecter à ses serveurs pour changer votre localisation virtuelle et contourner les géo-blocages. Vous pourrez ainsi débloquer les catalogues Netflix, et même outrepasser la censure chinoise, ce qui est très intéressant.

Même si ce n’est pas le VPN le plus rapide, ses vitesses de connexion sont largement acceptables pour les activités de streaming. De plus, l’application de NordVPN est très simple à manier et s’adapte sur tous vos appareils (ordinateur, tablette, mobile, Smart TV). Vous pourrez même l’utiliser sur six appareils à la fois grâce à un seul compte.

La bonne nouvelle, c’est qu’actuellement, NordVPN baisse le prix de son abonnement deux ans de 72%. De cette façon, votre VPN ne vous revient plus qu’à 2,64€ par mois, contre 9,56€ en temps normal. Au final, vous serez facturé seulement 71,20€ au lieu de 258,12€, ce qui représente une économie globale de 187€. N’hésitez pas.

Découvrir l’offre promotionnelle de NordVPN

Chez Surfshark : une remise de 81% sur l’abonnement 24 mois

À la troisième place de notre top, nous retrouvons Surfshark VPN. Ce dernier propose effectivement une promotion assez exceptionnelle en ce moment. Celle-ci concerne son abonnement 24 mois dont le tarif se voit remisé de -81%. Ainsi, vos deux ans de souscription ne vous coûteront que 49,29€, alors qu’habituellement ce prix est de plus de 250€.

De cette façon, le coût de revient mensuel de Surfshark VPN passe de 10,68€ à seulement 2,05€. Vous en conviendrez, cela vaut le détour. Mais si Surfshark se montre peu cher à l’occasion de cette réduction, il ne lésine pas sur les moyens déployés pour vous satisfaire.

En effet, ce VPN chiffre vos données de manière optimale et camoufle votre adresse IP sans aucun manquement. Vous pouvez donc lui faire confiance pour votre sécurité, d’autant plus que Surfshark propose l’option Kill Switch. Cette dernière consiste à suspendre votre connexion en cas de dysfonctionnement VPN.

Vous ne pouvez donc pas prendre de risque en naviguant sans savoir que votre VPN ne marche pas. Aussi, Surfshark va vous donner accès à un vaste réseau de plus de 3 200 serveurs dans environ 60 pays, afin que vous puissiez contourner toutes les géo-restrictions (catalogues Netflix, serveurs de jeu, télévision et sites étrangers, etc).

De plus, Surfshark vous propose un nombre de connexions simultanées illimité sur tous vos équipements (ordinateur, tablette, smartphone), ce qui est un gros plus. Alors, n’attendez pas pour vous lancer.

Profiter de l’offre Surfshark maintenant