Tamagotchi Smart : les animaux virtuels se portent maintenant au poignet

Plus de 25 ans après la sortie des premiers modèles de la marque, Tamagotchi revient, cette fois sous la forme d’une smartwatch à faire pâlir les géants du marché.

© Bandai Namco

Un quart de siècle après leur naissance, les Tamagotchi vont bien merci. Il faut dire que Bandai Namco n’a jamais abandonné son projet délicieusement rétro. Ces dernières années, l’entreprise avait notamment offert à ses animaux de compagnie virtuels la possibilité de fonder une famille, mais aussi d’échanger leurs plus beaux selfies avec leurs amis grâce à Tamagotchi Pix. Cette fois, le jouet mythique tout droit venu du Japon s’offre une incursion du côté des montres connectées, avec une (presque) smartwatch totalement fonctionnelle.

Les Tamagotchi au poignet

Avec la nouvelle montre Tamagotchi Smart, il sera ainsi possible de consulter l’heure, mais surtout de compter ses pas, tout en interagissant vocalement et textuellement avec son animal domestique de pixels. Évidemment, l’intérêt principal de l’appareil consistera toujours à élever un Tamagotchi, en le nourrissant et en lui faisant faire de l’exercice par exemple. L’esthétique de montre connectée n’aura donc pas de réel intérêt fonctionnel, si ce n’est pas possibilité d’emporter son jouet partout avec soi en l’ayant au poignet, tout en imitant les plus grands et leurs véritables montres. À noter que la page produit partagée par Bandai Namco fait aussi référence à l’écoute musicale, sans qu’on sache cependant quelle forme prendra cette fonctionnalité.

Une loterie avant le lancement

Avis aux amateurs de jouets nippons et de nostalgie, le Tamagotchi Smart sera lancé le 23 novembre prochain à l’international. Les plus impatients pourront de leur côté participer à une grande loterie organisée par Bandai Namco jusqu’au 2 juillet prochain, et ainsi espérer remporter en avance leur précieux objet connecté. À noter que la montre connectée imaginée par Tamagotchi sera commercialisée au prix de 7 480 yens, soit environ 57€. On rappelle quand même qu’à ce prix-là, il est aussi possible de trouver de véritables bracelets connectés aux fonctionnalités un peu plus élaborées.