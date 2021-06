Avec cette offre, Intego est le meilleur antivirus pour Windows

Reconnu depuis plusieurs décennies sur Mac, l'antivirus Intego a désormais une version Windows. Si vous voulez protéger votre PC, l'offre de démarrage est vraiment exceptionnelle. Profitez-en avant qu'elle ne prenne fin.

© Intego

Intego est la grande référence en matière de cyber-sécurité sur Mac. Alors que le système d’exploitation macOS est victime d’attaques toujours plus fréquentes, il s’emploie à protéger des millions d’utilisateurs depuis 1997. Fort de son savoir-faire, il vient d’annoncer une version compatible avec Windows. Si vous avez besoin d’un antivirus pour PC, vous pouvez lui faire confiance.

Pour soutenir son lancement, Intego affiche une offre spéciale sur son antivirus pour Windows. En l’occurrence, il est au prix de 15,99 euros par an (pour un PC) en ce moment contre 63,99 euros en temps normal. D’un point de vue rapport qualité prix, il fait très fort : c’est le moins cher du marché, et son expertise n’est plus à démontrer.

Voir Intego sur Mac

Voir Intego pour Windows

Si les antivirus gratuits se développent, ils sont toujours très limités : cela concerne des fonctionnalités qui sont disponibles partiellement, et parfois les éditeurs peuvent même utiliser les données récoltées à l’insu des utilisateurs. Il faut donc rester très méfiant quand on s’équipe pour vraiment protéger son ordinateur. Si vous avez besoin de vous convaincre de l’antivirus Windows d’Intego, vous avez le droit à un essai gratuit pendant 7 jours.

Un pack de sécurité pour Windows

Si vous avez un ordinateur sous Windows à la maison, Intego peut désormais vous aider à le protéger. Son antivirus historique est désormais capable de prendre en charge de système d’exploitation de Microsoft. Plusieurs experts en cybersécurité ont d’ailleurs garanti qu’il était capable de détecter et filtrer 100% des malwares sur Windows.

Ce pack de sécurité pour Windows comprend plusieurs outils : un antivirus efficace qui va tourner en arrière-plan (sans ralentir votre machine) et vous protéger contre toutes les menaces, et un outil de protection en temps réel lorsque vous naviguez sur internet (Intego Web Shield). Ce dernier vous permet notamment de détecter les faux sites pour éviter les attaques de phishing (vol de coordonnées).

Au moment de l’installation, vous devrez faire un premier scan de votre ordinateur pour identifier les fichiers malveillants. Ensuite, Intego vous informera en temps réel des risques : vous n’avez pas à vous inquiéter des multiples pop-up anxiogènes comme le font certains antivirus (gratuits). Avec cet antivirus Windows, vous êtes dans un climat de confiance et c’est vraiment agréable.

Contenu de l’offre gratuite Intego

Chez Intego, vous avez deux possibilités : soit vous partez pour l’antivirus gratuit pendant 7 jours, soit vous partez directement sur l’antivirus payant (en sachant que l’offre de lancement est vraiment imbattable). Si vous optez pour la première solution, sachez que votre outil sera limité. Il vous assurera juste une protection en temps réel et une analyse de votre système.

Si vous optez pour l’antivirus payant, vous aurez directement la version complète de son pack de protection. Intego vous donne toutefois une période d’essai de 30 jours pour vous convaincre du produit. C’est donc un filet de sécurité qui ne vous fait prendre aucun risque. Si vous étiez déçu par le logiciel Windows, vous pouvez solliciter le support pour obtenir un remboursement.

Outre les deux fonctions incluses dans l’antivirus gratuit, voici les autres outils qui sont inclus dans cette offre premium (payante) chez Intego :

Mise à jour automatique pour vous protéger contre les dernières menaces

Analyse rapide de votre PC en quelques minutes

Analyses programmées pour vous protéger sans efforts

Personnalisation pour analyser des fichiers et dossiers spécifiques

Analyse à partir du menu contextuel dans l’Explorateur Windows

Clairement, pour ceux qui veulent s’inscrire sur du long terme et protéger leur ordinateur Windows, la solution premium est optimale. L’antivirus Intego est déjà très réputé sur Mac et il a le même potentiel sur PC. Alors qu’il se lance auprès du grand public en ce mois de juin, il expérimente déjà depuis plus d’une année sa solution.

Il vous reste encore des questions sur cet antivirus ? N’hésitez pas à consulter son site web pour tout savoir sur les différentes solutions qu’il propose au grand public. Pour ceux qui veulent consulter notre guide des meilleurs antivirus, c’est par ici. Avec l’offre spéciale qui vous permet d’économiser 75% sur l’abonnement Windows, vous tenez là une vraie pépite. Il y a fort à parier qu’elle va disparaitre dans les jours à venir.

Pour découvrir l’offre de lancement, c’est ici :

Voir Intego pour Windows