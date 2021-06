Du jour au lendemain, il devient multi-milliardaire grâce à une crypto

Les belles histoires qui ont permis à des individus de devenir riche en investissant dans le bitcoin et les cryptos existent, tout comme les cauchemars d’escroqueries et d’arnaques aussi d’ailleurs. Mais jamais personne n’est devenu milliardaire aussi vite que Chris Williamson, résident de Géorgie (États-Unis) et infirmier en formation !

Un soir, le jeune investisseur achète pour 20 $ d’une nouvelle cryptomonnaie, Rocket Bunny. À son réveil, surprise : une notification de Coinbase, la plateforme d’échange qu’il a utilisée, l’informe qu’il est à la tête d’une énorme fortune. Son compte affiche en effet la somme mirobolante de 1.105.863.834.221 dollars… De quoi faire tourner toutes les têtes, dont celle de Chris.

« Je barbote dans la crypto depuis peut-être huit mois », explique l’investisseur, « et je suis tombé du lit quand j’ai vu la notification de Coinbase ». Il a alors contacté des amis pour leur demander comment récupérer cet argent, mais un d’entre eux lui dit alors qu’il y a quelque chose qui ne va pas. C’est quand il a tenté de déplacer son portefeuille vers un autre service qu’il s’aperçoit que son investissement n’affichait pas le même prix.

I’m gonna need someone to explain what the heck is going on and then write me a check. I got a mega yacht shaped like a penguin on standby. #cryptotrillionaire @RocketBunny2021 @coinbase @CoinbaseSupport @CoinbasePro pic.twitter.com/dyxKvx11WS

— Christopher Williamson (@Christo44044658) June 16, 2021