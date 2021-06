Bon plan : le site officiel Samsung casse les prix, le Galaxy S21 chute 🔥

Ce week-end, Samsung vous donne une bonne raison d'acheter un Galaxy S21. Ses offres spéciales pour la Galaxy Week pourraient vous convaincre définitivement de partir sur ces smartphones haut de gamme.

Les Galaxy S21 constituent la dernière gamme de smartphones premium officialisée par Samsung. Ils sont sortis il y a quelques mois et leur succès est au rendez-vous. En témoignent les ruptures de stock régulières sur le site officiel et chez les revendeurs.

Actuellement disponibles sur la boutique de la marque, ils s’accompagnent d’offres XXL que vous pouvez cumuler pour Ă©conomiser des centaines d’euros Ă l’achat. Depuis son lancement, cette Galaxy Week est prise d’assaut.

La dernière gĂ©nĂ©ration de smartphones premium est composĂ©e des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Tous font office de modèles haut de gamme sur le marchĂ©, ils ont ont des caractĂ©ristiques techniques très avancĂ©es – tant sur la puissance que la photo, l’autonomie ou le design. En 2021, ils se placent parmi les tĂ©lĂ©phones Android les plus performants.

Des avantages XXL pour les Galaxy S21

Les offres mises en avant par la boutique officielle prennent la forme d’avantages financiers ou non. Ceux-ci peuvent ĂŞtre cumulĂ©s, c’est ce qui permet d’atteindre les centaines d’euros d’Ă©conomie lorsque vous prenez votre Galaxy S21. Il faut le prĂ©ciser, ces offres ne visent pas forcĂ©ment les mĂŞmes modèles, nous allons vous les expliquer plus en dĂ©tail. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de Samsung afin d’utiliser le simulateur pour voir directement le prix du modèle qui vous plat.

Le premier avantage concerne toute la gamme – peu importe que vous preniez un Samsung Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra. Dans tous les cas, le site vous rembourse jusqu’Ă 100 euros lors de l’achat ou de la location de l’appareil. Il s’agit d’une offre de remboursement, le dĂ©tail de cet avantage est dĂ©taillĂ© sur la plateforme, cela vous assure dĂ©jĂ de belles Ă©conomies quand vous prenez votre nouveau tĂ©lĂ©phone premium.

D’autre part, Samsung met aussi en avant un bonus de 100 euros Ă la reprise de votre smartphone actuel. Ă€ noter que celui-ci s’additionne avec le bonus basique qui peut ĂŞtre Ă©levĂ© si vous disposez d’un modèle rĂ©cent que vous renvoyez en prenant le Samsung Galaxy S21. Cela peut vite reprĂ©senter quelques centaines d’euros, un montant que vous n’aurez pas Ă dĂ©penser pour votre futur modèle.

Actuellement, Samsung vous permet aussi de crĂ©er des packs “personnalisĂ©s”. Si vous prenez le Samsung Galaxy S21 avec 1 ou 2 autres produits, vous Ă©conomisez 10% ou 15% sur le montant total de votre panier. Parmi les articles concernĂ©s, on retrouve les Ă©couteurs Galaxy Buds Pro ou encore le tĂ©lĂ©viseur Neo QLED. La liste des appareils concernĂ©s est disponible sur le site officiel.

Pour fĂŞter l’Euro 2021, la boutique officielle vous offre aussi la possibilitĂ© de profiter de 15% de remise si vous prenez un Samsung Galaxy S21 — peu importe le modèle et le coloris — et un tĂ©lĂ©viseur Neo QLED. Autant dire que vous pourrez suivre tous les prochains matchs ainsi que vos sĂ©ries prĂ©fĂ©rĂ©es sur un appareil de qualitĂ©, ce modèle Ă©tant reconnu pour ses multiples qualitĂ©s techniques. Dans tous les cas, vous cumulez Ă©galement 5% en points Samsung Rewards quand vous achetez votre tĂ©lĂ©phone, c’est un montant que vous pourrez utiliser par la suite pour acheter une coque de protection ou d’autres accessoires par exemple.

C’est une surprise de voir que ces remises concernent tous les Samsung Galaxy S21, que vous preniez le modèle de base ou le plus haut de gamme. Ă€ noter que vous bĂ©nĂ©ficiez de quelques avantages additionnels dans le cas oĂą vous craquez pour le Galaxy S21+ ou S21 Ultra. Si vous prenez un de ces deux modèles en coloris exclusifs, vous avez droit Ă 50 euros de remise immĂ©diate sur le modèle en 256 Go et 130 euros sur le modèle en 512 Go. En plus, vous recevez gratuitement un chargeur sans fil et une coque en cuir.

Quel Samsung Galaxy S21 faut-il choisir ?

Ces avantages mis Ă l’honneur sur le site officiel sont tout simplement extra, mais encore faut-il savoir quel modèle choisir. Si les Samsung Galaxy S21 sont tous des smartphones premium, ils ont quelques petites diffĂ©rences qui justifient les Ă©carts de prix dans cette gamme.

Globalement, ce sont les tailles des Ă©crans et des batteries qui changent selon le Samsung Galaxy S21. Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra bĂ©nĂ©ficient de dalles OLED d’une taille de 6,2, 6,7 et 6,8 pouces pour des batteries de 4 000, 4 800 et 5 500 mAh. Tous les modèles ont droit Ă un taux de rafraichissement de 120 Hz et Ă la charge rapide, ce qui vous assure de retrouver rapidement un niveau d’autonomie convenable.

D’autre part, les Samsung Galaxy S21 sont Ă©quipĂ©s de la puce Exynos 2100. C’est un processeur dĂ©veloppĂ© par le constructeur, il se charge d’apporter la puissance nĂ©cessaire aux smartphones tout en Ă©vitant les risques de latences. Il assure aussi la bonne gestion de l’autonomie pour un bon traitement des images. Globalement, c’est une des puces les plus puissantes pour les smartphones Android.

En matière de photo, la marque prouve son hégémonie sur le marché — une fois de plus, avec un excellent quadruple module photo placé dans le coin supérieur des Samsung Galaxy S21. Le version S21 Ultra a droit à un capteur principal de 108 Mpx, tous les autres modèles font aussi très bien sur cette caractéristique technique.

Si vous prenez le Samsung Galaxy S21 sur le site officiel, vous serez livrĂ© d’ici deux Ă trois jours, un dĂ©lai qui s’allonge un peu plus pour les coloris exclusifs proposĂ©s par la boutique. Vous avez jusqu’à 14 jours pour changer d’avis et retourner le tĂ©lĂ©phone avant de vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©.

