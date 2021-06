Hyundai a de grandes ambitions pour Boston Dynamics

Hyundai a désormais entre les mains l'avenir de Boston Dynamics. Le constructeur automobile, qui avait annoncé l'acquisition du concepteur de robots en fin d'année dernière, a finalisé la transaction.

© Hyundai

Boston Dynamics a un nouveau propriétaire. Softbank a revendu 80 % des parts qu’il détenait dans le capital du fabricant de robots à Hyundai Motor fin 2020. Le temps de serrer quelques boulons, et le constructeur automobile coréen a finalement pris les rênes (Softbank conserve les 20 % restants), et l’affiche au travers d’un site web dédié.

L’avenir de la mobilité

« Bienvenue dans le futur de la mobilité », annonce Hyundai, dont l’acquisition de Boston Dynamics est présentée comme un « pas significatif pour le progrès de l’humanité ». Le groupe a pour l’occasion produit une vidéo qui met en avant cette grande ambition, avec déjà quelques idées d’utilisation des robots, dans le secteur hospitalier, pour l’aide à la personne, pour redonner de la mobilité aux personnes handicapées.

Hyundai veut s’appuyer sur Boston Dynamics pour réussir sa transformation en « fournisseur de solutions de mobilité intelligente ». Plusieurs domaines d’activité sont listés, dont les robots bien sûr, mais aussi la conduite sans chauffeur, les usines intelligente, ou encore la mobilité urbaine aérienne.

« Grâce à Boston Dynamics, les robots passent de notre imagination à nos maisons, bureaux et usines, et ils deviennent des partenaires qui peuvent nous aider à faire bien plus que ce que nous pouvons faire seuls », ajoute le groupe. Avant d’envisager tous ces domaines, Hyundai parle d’abord du potentiel des robots pour nos vies au travail, à la maison, et aussi pour jouer.

Tout cela ne se fera pas du jour au lendemain et les synergies seront encore longues à se mettre en place. Mais au moins, on ne pourra pas enlever à Hyundai son ambition !