Google Contacts affiche le niveau hiérarchique de ses collègues

Il est toujours un peu compliqué de savoir qui fait quoi à quel niveau dans une entreprise, en particulier dans les très grands groupes de centaines ou de milliers d'employés. Google a justement pensé à un nouvel outil qui permet de s'y retrouver facilement.

© Google

Apprendre la hiérarchie d’une entreprise est parfois difficile quand celle-ci compte de nombreux employés. Et c’est encore plus vrai depuis que la crise sanitaire a physiquement séparé des employés, qui ne se voient plus que par vidéoconférence interposée. Le télétravail a prouvé qu’il n’entravait pas la productivité, mais il n’est pas exempt pour autant de défauts !

Pour collaborer plus efficacement

Ainsi, il est parfois difficile de savoir qu’untel est le chef de tel groupe. C’est là qu’intervient le nouvel outil de Google Contacts pour les utilisateurs de la suite Google Workspace (anciennement la G Suite) destinée aux entreprises et aux professionnels. À l’intérieur de la fenêtre ou dans la barre des contacts, l’utilisateur peut consulter des informations plus détaillées sur ses interlocuteurs, et notamment la chaîne hiérarchique.

Cette information s’accompagne du titre et du groupe ou de la filiale, ainsi que d’un historique de la relation professionnelle entretenue avec le contact, notamment les réunions et les conversations e-mail. Le travail dans le monde post-pandémique requiert un « haut niveau de collaboration, de connexion et d’interaction », comme l’écrit Google.

Pour collaborer efficacement avec tous ceux qui font partie du réseau de l’entreprise, il peut effectivement être utile d’en savoir plus sur les personnes qui le composent, « ce sur quoi ils travaillent, avec qui, et ce qui est important pour eux ». Ce nouveau composant Google Contacts vise précisément à faciliter cette connaissance des rouages de l’entreprise.

Pour le moment, Google ne prévoit pas d’intégrer cette nouveauté pour les utilisateurs grand public de ses services, mais cela pourrait être utile pour tous !