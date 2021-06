Bon plan : voici l’offre CyberGhost VPN à ne pas manquer en 2021

Alors que les soldes d'été n'ont pas encore officiellement débutées, CyberGhost VPN vient de lancer une offre à -85%.

Nos activités en ligne sont de plus en plus scrutées, que ce soit par des personnes malintentionnées ou des annonceurs publicitaires. Le meilleur moyen d’y remédier est de s’équiper d’un VPN. Ces logiciels qui tournent en tâche de fond ont la particularité de chiffrer votre connexion et de cacher votre adresse IP ce qui empêche la surveillance en ligne et éloigne les risques d’usurpation d’identité.

Si vous voulez un VPN pour ne plus vous sentir épié et profiter d’un Internet plus libre, mieux vaut vous tourner vers une valeur sûre comme CyberGhost. En plus, ce VPN est actuellement en promotion. Il applique une réduction de -85% sur l’achat de l’abonnement annuel et offre 3 mois supplémentaire en cadeau pour un prix de revient de 1,99€ par mois seulement.

La confidentialité en un clic avec CyberGhost VPN

Utilisé par plus de 30 millions d’internautes dans le monde, CyberGhost n’a pas usurpé sa réputation. Ce VPN est connu pour offrir un niveau d’anonymat poussé. Il va d’abord masquer votre adresse IP au profit d’une autre appartenant à son réseau. Le fournisseur en possède des milliers car il ne compte pas moins de 7 000 serveurs répartis aux quatre coins du monde. Toutes vos données seront également chiffrées de bout en bout. Vous avez la garantie que personne ne pourra accéder à vos informations de navigation.

CyberGhost est doté de serveurs spécialisés pour le streaming dont les performances sont ultra stables. Vous pourrez ainsi regarder divers contenus étrangers (programmes TV, évènements sportifs, séries…) sans bouger de votre canapé. Ce VPN vous sera utile lors des voyages en vous permettant d’accéder à vos sites habituels et ce, peu importe la destination.

À noter qu’avec sa bande passante illimitée et sa connexion haut débit, CyberGhost est un excellent VPN pour le gaming. Les téléchargements sont aussi facilités grâce à ses serveurs optimisés pour le P2P.

Ce n’est pas tout. L’application CyberGhost embarque une fonction Kill Switch, un bloqueur de publicités et un filtre anti-malwares. Pour bénéficier de tous les avantages de CyberGhost, n’oubliez pas de le lancer avant de surfer sur Internet et de l’installer sur l’ensemble de vos appareils. À titre informatif, l’application est compatible sur les dispositifs Windows, Android, macOS, iOS, Linux et Fire TV.

L’abonnement 1 an à prix cassé (-85%)

Vous savez désormais pourquoi utiliser un VPN comme CyberGhost. Maintenant, il ne reste plus qu’à connaître son prix. Pas d’inquiétude, vous n’aurez pas à vous ruiner pour bénéficier de ses services. Grâce à sa promotion ce lundi, il vous coûtera beaucoup moins cher. En effet, le tarif de l’abonnement 1 an est normalement fixé à 179,85€ mais avec l’offre, il passe à 29,85€ seulement (1,99€ par mois), soit 85% de réduction par rapport au prix initial.

Bon à savoir : un compte CyberGhost est accompagné de sept connexions en simultané. Vous pourrez donc vous servir de l’application VPN sur sept appareils à la fois sans avoir à payer un autre abonnement. C’est idéal pour couvrir tous vos appareils où que vous soyez.

Si le fait de payer l’abonnement intégralement en avance vous pose problème, sachez qu’en cas de besoin, vous pourrez avoir recours à la garantie de remboursement du fournisseur. Elle est applicable sur cette offre promotionnelle et elle est valable pendant 45 jours après la date de souscription. Ainsi, plus de raison d’hésiter !

