Smallville : Tom Welling va revenir dans la peau de Clark Kent

L’acteur prépare une série animée inspirée de Smallville. Michael Rosenbaum, qui jouait Lex Luthor, sera également de la partie.

© CW

Avant même que Disney ne se lance dans les séries de super-héros, Warner Bros misait déjà sur les personnages de l’écurie DC pour enrichir sa grille télévisuelle. Œuvre charnière de la trilogie du samedi sur M6, Smallville aura marqué une génération de téléspectateurs avant de se clôturer en 2011 sur CW. La série, créée par Alfred Gough et Miles Millar, suivait le jeune Clark Kent dans la petite bourgade de Smallville qui a connu une pluie de météorites quelques années plus tôt. Le jeune homme, recueilli par une famille de fermiers, devait naviguer entre sa vie de lycéen lambda et la découverte de ses pouvoirs exceptionnels.

Avec Tom Welling au casting, la série entendait explorer la jeunesse de Superman et la naissance du héros le plus célèbre de l’univers DC. 10 ans plus tard, l’acteur américain a confié être en train de développer une nouvelle série inspirée de l’univers. Sur les réseaux sociaux, il explique “Michael Rosenbaum et moi-même sommes en train de travailler sur une série animée pour ramener ses personnages à la vie et utiliser autant de membres du casting original que possible”. Il a ajouté “Ne le dites à personne, c’est un secret. Nous travaillons encore dessus”.

Une suite ?

Tom Welling, qui avait déjà repris le rôle dans un caméo pour CW dans l’épisode crossover Crisis on Infinite Earths, n’a en revanche pas précisé où l’intrigue de cette nouvelle série nous transportera. Il faut néanmoins s’attendre à ce qu’elle explore la suite des aventures de Superman et peut-être sa vie de famille avec Lois Lane et ses enfants. On peut également s’attendre à un retour de Lex Luthor, puisque le personnage était incarné par Michael Rosenbaum.