Square Enix annonce le jeu mobile Echoes of Mana pour 2022

Le studio a régalé son audience sur mobiles avec une deuxième annonce concernant le portage sur mobiles de Trials of Mana.

© Square Enix

Pour le 30ème anniversaire de la franchise Mana, ou connue aussi sous le nom de Seiken Densetsu, Square Enix vient de procéder à une série d’annonces dévoilant les prochains titres qui sont actuellement en développement, et a également donné des nouvelles de quelques-uns de ses anciens opus.

Tout d’abord, le studio a dévoilé l’arrivée prochaine du titre Echoes of Mana, une nouvelle entrée dans la franchise qui réunira quelques-uns de ses personnages les plus emblématiques. Il s’agit d’un jeu free-to-play qui sera disponible sur mobiles dès 2022.

Dans Echoes of Mana, vous aurez la possibilité de participer à l’aventure en tant que Kilt, personnage masculin, ou Kilte, personnage féminin. Vous serez amenés à croiser de nombreux personnages précédemment rencontrés dans d’anciens jeux Mana, tels que Legend of Mana ou encore Children of Mana. Il en sera de même pour les mondes à explorer puisqu’il y aura à la fois d’anciens mondes et des nouveaux mondes spécialement imaginés pour cet opus.

Trials of Mana étend sa disponibilité en rejoignant les store iOS et Android

Ce ne sera pas la seule nouveauté sur mobiles puisque Square Enix a également annoncé le portage de l’un de ses titres phares, à savoir Trials of Mana. Troisième opus de la franchise, il a mis près de 25 ans avant de nous parvenir en occident sur Nintendo Switch, PS4 et PC. Il sera bientôt disponible sur mobiles iOS et Android

Contrairement à son confrère cité plus haut, Trials of Mana ne sera pas un jeu free-to-play et Square Enix a pour le moment dévoilé le prix de 23,99$. Bien entendu, l’histoire originale de l’opus ne changera pas, mais ses graphismes ainsi que sa qualité visuelle générale seront adaptés aux futures sessions de jeu sur smartphones et tablettes. Il sera disponible au téléchargement dès le 15 juillet prochain.