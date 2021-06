Bon plan : la mini pompe à air Xiaomi se prend -60% de chute brutale 🔥

La mini pompe à air électrique signée Xiaomi est en promotion chez Cdiscount pour les soldes, elle ne coûte plus que quelques dizaines d'euros à peine. Les stocks sont très restreints, n'attendez plus.

Cdiscount avait laissĂ© Ă penser qu’il serait très prĂ©sent pour ces soldes, le marchand en ligne prouve son statut de poids lourd dès le dĂ©but de cette opĂ©ration estivale. Plusieurs marques sont mises en avant sur la plateforme, dont certaines rĂ©fĂ©rences de Xiaomi comme la mini pompe Ă air Ă©lectrique.

Avec l’offre de Cdiscount, la mini pompe Ă air Ă©lectrique Xiaomi affiche un prix de 26,99 euros seulement pour un prix d’origine de 69,99 euros. C’est l’occasion parfaite pour rĂ©aliser des Ă©conomies sur ce dispositif compact que vous pourrez amener partout avec vous lors de vos dĂ©placements, son tarif se situe dĂ©sormais sous la barre des 30 euros.

Pour voir l’offre flash sur la pompe Ă air Xiaomi, c’est ici :

Quelles caractéristiques pour cette pompe à air Xiaomi ?

Officiellement disponible en France depuis le mois de juin 2020, la pompe Ă air Xiaomi bĂ©nĂ©ficie de tous les avantages qui font le succès de la marque depuis des annĂ©es maintenant. Pour faire simple, elle s’avère utile et fiable dans la durĂ©e tout en affichant un excellent rapport qualitĂ©-prix, surtout avec l’offre avancĂ©e par Cdiscount aujourd’hui.

Dans les faits, la pompe Ă air Xiaomi a le mĂ©rite de proposer un format compact pour un fonctionnement automatique. Ses petites dimensions ainsi que son poids de 370 grammes vous permettent de glisser l’appareil dans votre sac en toute simplicitĂ©. On retrouve un joli design assez Ă©purĂ© pour une esthĂ©tique qui n’est pas sans rappeler celle d’un gros cadenas quand elle n’est pas en utilisation.

Ensuite, la pompe Ă air Xiaomi a l’avantage de pouvoir recharger diffĂ©rents pneus (et autres), elle ne se cantonne pas uniquement aux vĂ©los. Ainsi, elle s’avère Ă©galement efficace avec les ballons (football, etc), les pneus de moto ou encore de voiture grâce Ă sa compatibilitĂ© avec des embouts diffĂ©rents. Un petit Ă©cran LCD placĂ© au centre de l’appareil affiche la pression de l’objet Ă regonfler, on retrouve aussi un bouton principal pour la navigation et les commandes.

Cette pompe Ă air Xiaomi peut se vanter de regonfler un pneu de vĂ©lo en trois minutes Ă peine, le tout de manière automatique Ă©videmment. Elle est dotĂ©e d’une batterie de 2 000 mAh qui se recharge en moins de trois heures. Ainsi, une seule charge vous permet de regonfler un total de 8 pneus de vĂ©lo ou 5 pneus de voitures. En somme, il s’agit d’un petit objet qui pourrait bien vous sauver la mise lors de vos dĂ©placements ou de votre prochain match de football). D’ailleurs, nous avons eu l’occasion d’essayer la pompe Ă air Xiaomi lors d’un test et nous avons Ă©tĂ© convaincus par ses caractĂ©ristiques techniques.

Cdiscount au top avec Xiaomi

Cette promotion sur la pompe Ă air Xiaomi est une aubaine Ă saisir de suite. Le dispositif passe sous la barre des 30 euros avec l’offre affichĂ©e, il s’agit actuellement du meilleur prix disponible en ligne. Vous Ă©conomisez sur un objet dont l’utilitĂ© n’est plus Ă prouver, le tout pour un tarif de quelques dizaines d’euros Ă peine.

Pour cette Ă©dition des soldes, Cdiscount a choisi de voir les choses en grand. Xiaomi et sa pompe Ă air ne sont pas les seules rĂ©fĂ©rences Ă bĂ©nĂ©ficier de belles remises. Le marchand en ligne cible aussi des marques comme Apple, Samsung ou encore Dyson. Profiter du lancement de l’opĂ©ration, c’est le meilleur moment pour trouver les meilleures ventes flash.

