Bon plan : le MacBook Air M1 voit son prix couler aux soldes 🔥

Le MacBook Air M1 est à prix réduit chez Cdiscount et il est compris dans un pack avec les AirPods 2. Vous avez tout à y gagner, mais le stock est limité.

Cette Ă©dition des soldes commence très fort sur Cdiscount. Le marchand en ligne se place dĂ©jĂ parmi les plus agressifs lors de cette opĂ©ration spĂ©ciale et il casse les prix de produits de grandes marques comme Apple. Ce jour, c’est le MacBook Air M1 qui a droit Ă une double offre gĂ©nĂ©reuse, c’est la première fois qu’on peut voir une telle promotion sur l’ordinateur portable.

Avec l’offre de Cdiscount, le MacBook Air M1 en version 256 Go avec les AirPods 2 passe Ă 1 129 euros au lieu de 1 308 euros. Tous les coloris de l’appareil sont concernĂ©s – vous avez le choix entre gris sidĂ©ral, argent et or. C’est une offre originale qui permet d’associer deux des produits les plus prisĂ©s de la marque Ă la pomme.

Vous pouvez encore aller plus loin pour cette édition des soldes, mais il faudra être rapide. Cdiscount met en avant le coupon MOINS25EUROS, un code promo qui vous fait économiser 25 euros de plus sur chaque article dont le prix est supérieur à 25 euros. Dans les faits, le MacBook Air tombe à 1 104 euros. Néanmoins, le nombre de coupons est limité à 2 500, seuls les clients les plus rapides pourront donc être servis.

Pourquoi choisir le MacBook Air M1 sur Cdiscount ?

Avant d’Ă©voquer les spĂ©cificitĂ©s techniques, il faut rappeler quelques Ă©lĂ©ments importants. Si vous craquez pour le MacBook Air M1 sur Cdiscount, vous avez droit aux mĂŞmes avantages que si vous preniez l’ordinateur portable directement chez Apple. Cela concerne la garantie de deux ans sur l’appareil et la possibilitĂ© de se rendre dans les boutiques en cas de question. Comme habituellement, il suffira de prendre rendez-vous auprès du Genius Bar. La seule diffĂ©rence rĂ©side dans le prix qui reste plus accessible chez le marchand en ligne puisque la marque Ă la pomme ne fait jamais de promotion.

Si vous ĂŞtes client du programme de fidĂ©litĂ© Cdiscount Ă VolontĂ©, vous avez la possibilitĂ© de vous faire livrer le MacBook Air M1 dès le jour suivant. Un compteur affiche le dĂ©lai restant pour profiter de l’expĂ©dition en une seule journĂ©e. Sinon, l’appareil arrivera Ă l’adresse de votre choix en quelques jours seulement. Après quoi, vous aurez la possibilitĂ© de renvoyer l’ordinateur portable gratuitement dans les 14 jours si vous n’ĂŞtes pas convaincu par le produit, auquel cas vous serez remboursĂ© en intĂ©gralitĂ©.

Le MacBook Air M1 ne porte pas la mention de soldes sur Cdiscount. Cela s’explique par le fait que cette offre ne rentre pas totalement dans les critères qui doivent ĂŞtre respectĂ©s pour satisfaire les exigences du gouvernement. Cela dit, cela n’empĂŞche pas cette double offre d’ĂŞtre excellente et de vous offrir une belle rĂ©duction, surtout si vous avez la possibilitĂ© d’utiliser le coupon MOINS25EUROS avant son expiration sur le site marchand.

Cdiscount a dĂ©cidĂ© de mettre le niveau avec cette offre sur le MacBook Air M1, car l’ordinateur portable n’a jamais eu droit Ă de tels avantages depuis sa sortie sur le marchĂ© — que ce soit chez le marchand ou ses concurrents en ligne. Force est de constater qu’elle va attirer beaucoup de monde, surtout quand on sait que cette nouvelle gamme d’appareils signĂ©s Appel est rĂ©gulièrement en rupture de stock chez les diffĂ©rents marchands. En somme, mieux vaut ne pas ĂŞtre trop incertain pour espĂ©rer faire des Ă©conomies avec ce deal plus que gĂ©nĂ©reux.

Le MacBook Air, un concentré de technologies

Il convient de dĂ©tailler les performances techniques de ce MacBook Air M1, dernier ordinateur portable dĂ©voilĂ© par Apple. Ce modèle est officiel depuis la fin de l’annĂ©e 2020, il offre une belle mise Ă jour des versions prĂ©cĂ©dentes, surtout grâce Ă un Ă©lĂ©ment vraiment diffĂ©renciant : l’arrivĂ©e de la nouvelle puce M1. Il marque une vraie rupture avec la dĂ©clinaison prĂ©cĂ©dente en proposant de meilleures performances gĂ©nĂ©rales — tant en termes de puissance que d’autonomie.

Le MacBook Air M1 est un ordinateur portable qui mĂŞle plusieurs avantages. Il se veut lĂ©ger et compact, ce qui vous assure de pouvoir le transporter partout avec vous lors de vos dĂ©placements. NĂ©anmoins, il ne lĂ©sine pas sur les performances et se place aisĂ©ment parmi les meilleurs ordinateurs portables Ă l’heure actuelle grâce Ă de belles spĂ©cificitĂ©s techniques, dont le nouveau processeur signĂ© Apple. Peu de concurrents sont capables de faire aussi bien pour un tel rapport qualitĂ©-prix.

En plus de cette nouvelle puce M1 dĂ©veloppĂ©e par Apple, le MacBook Air M1 a droit Ă un bel Ă©cran Retina de 13,3 pouces (avec la technologie True Tune), une batterie pouvant aller jusqu’Ă 15 heures avec un usage standard, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il fonctionne sous macOS Big Sur, la dernière version du système d’exploitation dĂ©diĂ©e aux ordinateurs portables conçu par le constructeur. Plus globalement, c’est un concentrĂ© de technologies qui saura se montrer performant dans l’immĂ©diat comme dans le temps, vous ĂŞtes certain de tenir plusieurs annĂ©es sans aucun problème.

Pour cette Ă©dition des soldes, Cdiscount a dĂ©cidĂ© de frapper un grand coup — comme en atteste cette offre sur le MacBook Air M1. On rappelle que vous avez droit Ă une remise immĂ©diate et aux AirPods 2 offerts. Vous pouvez mĂŞme faire plus avec le coupon si vous arrivez dans les temps. Le marchand en ligne ne se limite pas aux promotions sur Apple, il s’illustre avec des rĂ©ductions sur les rĂ©fĂ©rences de grandes marques comme Dyson, Microsoft ou Samsung.

