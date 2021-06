La caméra du prochain fleuron de Xiaomi pourrait frôler les 200 MP

Le Xiaomi Mi 12 Ultra n’est pas attendu avant l’année prochaine qu’il commence déjà à pointer le bout de ses mégapixels.

Ces dernières années, la course aux mégapixels est repartie de plus belle sur smartphone. Si certains constructeurs rechignent à dépasser les 50 MP, d’autres n’hésitent pas à intégrer des capteurs qui montent jusqu’à 108 MP.

Xiaomi, notamment, expérimente ces deux voies sur ses différents appareils, mais c’est bien avec le capteur ISOCELL GN2 de 50 MP de Samsung qu’il obtient les meilleurs résultats, comme en témoigne la première place du classement photo de DXOMARK qui sacre le Xiaomi Mi 11 Ultra comme meilleur photophone au monde.

Néanmoins, l’an prochain, la firme chinoise pourrait changer de stratégie et tenter de combiner nombre de mégapixels et qualité optique. D’après Digital Chat Station, Xiaomi pourrait ainsi introduire un capteur jamais vu sur son prochain fleuron, le Mi 12 Ultra. Le leaker mentionne notamment un fameux capteur de… 192 MP.

Pixel binning 16-en-1

Si le constructeur se penche sur l’utilisation d’un tel capteur, c’est grâce à l’émergence d’une nouvelle technologie lui permettant de faire monter les mégapixels plus que de mesure tout en conservant des clichés de 12 MP en sortie, et lui permettre de s’en tirer correctement dans des conditions de faible éclairage. Il s’agirait de faire évoluer le Pixel Binning, afin de fusionner 16 pixels en un seul. Actuellement, cette technologie n’est jamais montée au-delà du binning de pixels 9-en-1 comme dans le cas du dernier capteur HM2 de 108 MP de Samsung.

Pour incorporer cette avalanche de pixels, le capteur serait également bien plus grand. Digital Chat Station explique qu’il pourrait mesurer un pouce. En comparaison, l’actuel capteur GN2 de 50 MP du Xiaomi Mi 11 Ultra mesure 1/1,12 pouce.

Pour l’heure, toutes ces informations restent bien précoces et il faudra encore attendre quelques mois avant d’avoir droit à des fuites plus précises concernant le futur fleuron de Xiaomi. Outre la photo, on imagine que le Mi 12 Ultra devrait également se doter de la prochaine puce premium de Qualcomm, qui sera dévoilée en fin d’année.