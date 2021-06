Soldes : Dyson fracasse les prix, l’aspirateur V8 Motorhead est à prix cassé

Cdiscount propose une offre flash sur l'excellent aspirateur Dyson V8 Motorhead. Si vous voulez vous équiper d'un tel produit à moins de 300 euros, cette offre est unique. Attention, les quantités disponibles devraient partir à toute vitesse pour ces soldes.

Bien souvent lors des soldes, l’électroménager est à l’honneur. C’est encore le cas pour cette édition d’été avec Cdiscount qui se montre très agressif. Il baisse le prix sur toutes les plus grandes marques, y compris sur le très bon aspirateur Dyson V8 Motorhead. D’un point de vue rapport qualité prix, si vous voulez un Dyson, vous ne trouverez pas mieux ailleurs.

Pour en venir au détail de cette offre spéciale, l’aspirateur balai Dyson V8 Motorhead chute à 299 euros au lieu de 379 euros. Sous la barre des 300 euros, c’est le meilleur prix qu’on ait pu voir jusqu’à présent. A noter que le coupon MOINS25EUROS vous permet d’obtenir 25 euros de remise en plus (soit 274 euros pour ce modèle). Attention, ce dernier est restreint à seulement 2 500 unités.

Cdiscount a toujours été l’un des acteurs de référence sur les aspirateurs Dyson. Alors que la marque ne fait quasiment jamais de remise en direct, il faut se tourner vers les revendeurs agréés pour faire des économies. Seul le site Cdiscount propose parfois (et rarement) des réductions sur les aspirateurs, Amazon n’a pas référencé la marque. Pour ces soldes, Dyson créé donc la surprise avec cette ristourne.

Le Dyson V8 Motorhead, un aspirateur au top

Si l’aspirateur Dyson V8 en soldes n’est pas le plus récent de la gamme, cela reste l’un des plus performants. En effet, les nouveaux modèles présentés par le groupe anglais sont simplement des petites évolutions de ce modèle. Autrement dit, vous avez tout intérêt à prendre un V8 Motorhead qui est moins cher et aussi puissant.

La principale caractéristique de ce modèle Dyson V8 en soldes, c’est qu’il s’agit d’un aspirateur balai sans fil et sans sac. Autrement dit, vous pouvez le faire aller partout sans avoir la gène du câble et avec un maximum d’hygiène. Si beaucoup d’aspirateurs sans fil et sans sac ont un réel manque de puissance, Dyson a travaillé ce point. C’est la référence premium sur le marché, vous ne pouvez qu’être ravi.

Un point important pour les aspirateurs sans fil, c’est l’autonomie. Et ici, avec le mode classique vous allez pouvoir tenir jusqu’à 40 minutes. L’aspirateur Dyson V8 Motorhead a donc une belle batterie et deux modes d’aspiration différents (mode puissant et mode max). Si vous prenez le mode Max, l’autonomie va forcément baisser car il monte jusqu’à 115 AW. Cela dit, le mode classique fera largement l’affaire.

Là où Dyson a réussi à se distinguer (encore une fois) de la concurrence, c’est aussi sur la souplesse du produit. Vous pouvez le transporter en aspirateur à main en quelques secondes. C’est une bonne manière de profiter de l’excellent aspiration pour nettoyer des meubles ou une table. Au final, le Dyson V8 Motorhead se montre très polyvalent et pourra nettoyer tout un logement.

Si vous aviez bien regardé la gamme Dyson V8, il y a plusieurs déclinaisons. Pour les soldes, c’est la version Motorhead qui est à prix réduit. C’est un modèle qui contient au total 5 accessoires et brosses, dont une brosse motorisée qui assure un nettoyage efficace. Au final, il sera capable de passer sur tous les sols sans aucune difficulté. C’est un produit complet, c’est l’un des meilleurs que vous puissiez avoir sur le marché.

Cdiscount casse les prix sur les Dyson

Alors que Fnac, Boulanger ou Amazon sont silencieux sur Dyson, Cdiscount est le seul à faire des efforts. Le marchand français n’a pas hésité à sortir de belles affaires pour permettre aux français de faire des économies juste avant l’été. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de ne plus souffrir au ménage, l’aspirateur Dyson V8 soldé est une pépite.

Il vous coûtera entre 274 et 299 euros (selon que le coupon soit encore valable ou non) au lieu de 379 euros. Clairement, pour un aspirateur Dyson, moins de 300 euros est tout simplement extra. Quand on sait que les derniers modèles dépassent facilement les 600 euros, vous avez là une chance de profiter du savoir-faire de la marque à prix réduit.

Si vous être prêt à investir plus, sur le nec plus ultra de la marque, il y a une autre offre en cours sur Cdiscount. Elle concerne le V11 Outsize qui est un format XXL de l’aspirateur balai de la marque. Il vient avec une brosse 25% plus large et un collecteur 150% plus grand. Pour ceux qui ont un très grand logement, c’est bien plus pratique. A noter que l’autonomie grimpe jusqu’à 120 minutes, ce qui permet de ne pas avoir à se soucier des grandes surfaces. Ce modèle chute à 599 au lieu de 799 euros. Ici aussi, vous pouvez peut-être mettre le code MOINS25EUROS.

En optant pour cet aspirateur Dyson en soldes, vous avez une sécurité grâce à Cdiscount. Le marchand vous permet de changer d’avis jusqu’à 14 jours après la réception de votre appareil électroménager. Cela vous laisse ainsi le temps de vous convaincre du produit, même si vous l’avez acheté en vitesse. Il faut se rendre à l’évidence : une telle offre ne va pas rester longtemps en ligne, il faudra s’activer.

Que ce soit pour cet aspirateur balai Dyson en soldes ou pour tout autre produit, Cdiscount se montre généreux pour cette opération. La majorité de ses produits sont expédiés depuis un entrepôt français. La livraison est gratuite et elle est assurée en 2 à 3 jours ouvrés au maximum.

