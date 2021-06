Xiaomi Mi 1S : le prix de la trottinette électrique est en roue libre pour les soldes

Quel plaisir de parcourir les rues en trottinette électrique lorsqu'il fait beau. Et ce plaisir est particulièrement accessible grâce aux soldes.

© Xiaomi

Si la trottinette électrique n’est pas particulièrement agréable en hiver ou sous la pluie. Mais pendant les beaux jours, c’est doute le moyen de locomotion le plus agréable et le plus efficace pour parcourir les villes. La Fnac le sait et a décidé de réduire le prix de la Xiaomi Mi 1S de 27% pour ces soldes d’été. Elle tombe ainsi à seulement 329 euros au lieu de 449 euros. 120 euros de réduction donc. De quoi enfin découvrir les joies de la trott’ à bon prix, mais sans sacrifier la fiabilité et la sécurité.

Tout roule pour la Xiaomi Mi 1S

La Xiaomi Mi 1S est l’héritière l’illustre M365 qui avait rencontré tant de succès lors de son lancement. Au point même d’être celle qui a composé longtemps la flotte de trottinettes en libre-service d’Uber. En clair, vous l’avez sûrement déjà vu sur les routes, et on peut dire qu’elle a eu le temps de faire ses preuves. Elle possède toutes les caractéristiques importantes d’une trottinette ainsi que toutes options nécessaires pour se conformer à la loi française.

Pour la sécurité, vous pourrez vous appuyer sur son châssis en aluminium. Il est synonyme de qualité de fabrication et robustesse. Comme la majeure partie des trottinettes électriques, il peut accueillir un passage d’un poids maximal de 100 kg. La sécurité (et le confort) est aussi assuré par des amortisseurs de qualité, capable d’absorber les petits chocs, un système antiblocage sur la roue avant et un frein à disque mécanique à l’arrière. Toujours pour des raisons légales et de sécurité, elle dispose d’un feu à l’avant et à l’arrière.

Les pneus de 8,5 pouces absorbent de plus efficacement les chocs ce qui est assez pratique pour les pavés et permettent de passer sans difficulté les aspérités de la route. En revanche, ils sont à chambre à air et donc susceptible de crever. Il est possible de les changer pour des pneus pleins et éviter ce désagrément, mais un peu de moins de confort également, ce sera à vous de choisir.

Pour ce qui est du moteur, placé au niveau de la roue avant, celui de la Mi Xiaomi 1S dispose d’une puissance de 250 W et permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, conformément à loi. Il permettra de gravir les côtes jusqu’à 14% ce qui est suffisant dans la grande majorité des cas. Il faudra parfois l’aider dans certaines rues particulièrement pentues comme il en existe à Montmartre pour les Parisiens qui nous lisent. 250 W offrent par ailleurs une accélération décente, mais sans être trop brusque. C’est là aussi un gain de confort.

Pliable au niveau de la potence, elle pèse 12,5 kg. Vous pourrez donc l’emmener avec vous dans les transports en commun pour les longs trajets que ne souhaitez pas faire sur votre bolide ou lorsque le temps n’est plus assez clément pour rouler. C’est également pratique pour la ranger au bureau ou chez vous sans prendre trop de place… ou pour la glisser à côté de vous en terrasse.

L’autonomie est plutôt correcte avec 30 km annoncés. De quoi traverser Paris et revenir sans aucun problème. Précisons tout de même que l’autonomie est dépendante du dénivelé de votre trajet et du poids de l’utilisateur. En tout cas, la trottinette électrique peut se charger en 5 heures. Toutes les informations sont à retrouver sur le petit écran qui est situé sur le guidon de l’engin. Plus de réglages sont à découvrir avec l’application Mi Home qui pourra être reliée avec votre trottinette électrique via le Bluetooth.

