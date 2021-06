PlayStation : Sony rachète Housemarque, le studio derrière Returnal

Housemarque fait désormais partie de la grande familles des PlayStation Studios, qui compte plus d’une dizaine de studios à succès.

Herman Hulst, qui est à la tête des PlayStation Studios, vient d’accueillir parmi ses rangs le fameux Housemarque, studio à l’origine du jeu Returnal sorti il y a peu et dont vous pouvez lire notre test. La nouvelle a été annoncée ce 29 juin sur un post de blog officiel.

Pour Housemarque, il s’agit de l’ultime concrétisation de son partenariat avec le géant japonais qui a débuté il y a déjà plusieurs années. Les plus anciens d’entre nous se souviendront du titre Super Stardust HD sorti en 2007 sur PlayStation 3 ; un titre qui a débuté une collaboration iconique entre les deux entités qui ne pouvait aboutir d’une meilleure manière.

Herman Hulst a déclaré à propos de cette union « Housemarque a récemment sorti Returnal et ce dernier titre prouve que le studio a une vision incroyable et est capable de créer de nouveaux jeux mémorables qui résonnent chez notre communauté ». Quant au studio finlandais, représenté par Ilari Kuittinen, il a déclaré :

« Avec le soutien de SIE et des autres studios de cette grande famille, nous pouvons véritablement établir notre place dans l’industrie et montrer que Housemarque est capable de créer sans limites. Nous sommes impatients de vous montrer ce que les prochaines années vous réservent et nous espérons marquer les mémoires grâce à de nouveaux titres exaltants pendant le prochain quart de siècle et au-delà ».

Bluepoint Games, le prochain sur la liste ?

Si le message de bienvenue a été publié sur le site officiel de PlayStation, il a également été diffusé sur Twitter et notamment sur le profil de PlayStation Japan. Cependant, ce dernier a semble-t-il téléchargé la mauvaise image puisqu’elle souhaitait la bienvenue non pas à Housemarque mais à Bluepoint Games.

I was able to verify this (since Tweetdeck still shows deleted tweets) pic.twitter.com/ZLXYogdqT1 — Nibel (@Nibellion) June 29, 2021

Il s’agit du studio derrière les remasters des titres Uncharted, Shadow of the Colossus ou encore plus récemment Demon’s Souls… dont le personnage est justement représenté parmi les légendes des PlayStation Studios.

Les plus observateurs remarqueront que Selene de Returnal est également présente sur l’image publiée, ce qui laisse à penser que Bluepoint est simplement le prochain studio sur la liste des acquisitions de Sony. Pour le moment, cette information n’a pas été confirmée et on attend toujours des nouvelles de Sony de ce côté-là.