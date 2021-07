Cet écran gamer 144 Hz / IPS n’a jamais été aussi bon marché, c’est le moment de craquer

Besoin d'un écran réactif et pas cher pour jouer à CS, Valorant ou autre ? Celui-ci est à moins de 150 euros pour les soldes.

Longtemps assez coûteux, les écrans gaming avec un taux de rafraîchissement sont désormais de plus en plus accessibles, surtout pendant les soldes. La preuve avec cet Acer Nitro VG242YPbmiipx qui possède une dalle 24 pouces à 144 Hz avec un temps de réponse de 1 ms… et surtout avec un panneau IPS qui plus est. Il est vendu seulement 149 euros. Franchement pas mal pour un écran commercialisé à 229 euros chez Acer. Son prix a baissé continuellement depuis chez les revendeurs pour passer aujourd’hui sous la barre fatidique de 150 euros, soit 10 de moins que le dernier tarif pratiqué chez Cdiscount.

Acer Nitro VG242 : tout ce qu’il faut, là où il faut

À ce prix, on pourrait penser que l’Acer Nitro VG242YPbmiipx est un écran gaming d’entrée de gamme, il va en fait — un peu — plus loin que le minimum syndical. La base est une dalle Full HD de 23,8 pouces certes, mais avec un taux de rafraîchissement natif à 144 Hz (et 165 Hz par quelques pirouettes logicielles). C’est déjà un gain de confort sensible dans un cadre bureautique, mais cela donne surtout un véritable avantage compétitif par rapport à un écran 60 Hz. C’est particulièrement utile sur les jeux où la réactivité est primordiale comme les fps compétitifs, mais tous les jeux en profiteront à condition d’avoir un ordinateur capable de délivrer les images.

Plus intéressant, et c’est d’ailleurs ce qui distingue le plus cet écran d’un produit entrée de gamme, le panneau LCD utilise la technologie IPS. Elle permet d’obtenir de meilleurs angles de visions, des couleurs plus alléchantes et des contrastes un peu supérieurs, d’autant plus que l’écran est certifié HDR. Si traditionnellement l’IPS est un peu moins réactif que le TN, Acer a réussir à maintenir le temps de réponse à 1 ms, ce qui là aussi est important dans un contexte gaming.

Pour le reste, c’est plus classique. On trouve évidemment la prise en charge d’AMD FreeSync, c’est un immanquable sur les écrans à taux de rafraîchissement élevé. Cela devrait également fonctionner avec G-Sync si vous possédez un GPU Nvidia. Pour rappel, ces technologies permettent de caler le rafraîchissement de la dalle sur le nombre d’images par seconde délivré par la carte graphique et ainsi éviter de perdre des images et les désagréables effets de tearing.

Pour ce qui est de la connectique vous aurez à votre disposition deux ports HMDI, un Display Port et un connecteur jack. C’est assez classique. L’écran est inclinable, mais il n’est pas réglable en hauteur. Sachez enfin qu’il dispose de haut-parleurs intégrés, cela peut toujours être pratique dans certaines circonstances par exemple pour regarder des vidéos sans s’encombrer d’un casque, mais ce dernier est évidemment à privilégier lors de vos sessions de jeu.

