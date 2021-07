Parrot dégaine l’Anafi AI, un drôle de drone inspiré des insectes

Parrot vient de présenter un nouveau drone. Il embarque une connectivité 4G ainsi que des fonctions pensées pour les professionnels et les développeurs.

© Parrot

La marque française Parrot profite de cette saison estivale pour annoncer un nouvel appareil, baptisé Anafi AI. Ce petit drone à la forme atypique est tout aussi original dans ses caractéristiques, puisqu’il embarque une connectivité 4G.

Grâce à cela, le drone de Parrot s’offre un tout nouveau champ des possibles. Il peut en effet s’affranchir des limitations de distance avec son pilote et potentiellement servir à explorer des endroits inédits, à condition d’avoir accès à une connexion 4G sur place.

Autrement, l’Anafi AI propose un look bien à lui. La marque explique que sa forme a été inspirée des insectes et de leur vision bien particulière. De ce fait, on retrouve des caméras stéréo pour détecter les obstacles dans toutes les directions et les éviter automatiquement. Pour capturer de belles images, le Parrot Anafi AI propose un capteur de 48 MP capable de filmer en 4K à 60 fps et en HDR10, le tout stabilisé.

Une arme de choix pour les professionnels

Si le Parrot Anafi AI pourra bien sûr être utilisé tel un drone ordinaire, il offre des fonctionnalités intéressantes pour certaines activités professionnelles. Ainsi, son IA embarquée permet de générer automatiquement des plans de vol utilisés en photogrammétrie.

L’appareil dispose également d’un SDK permettant à ses utilisateurs de décupler ses performances. Ce SDK comprend quatre volets :

Air SDK : offre une architecture technologique révolutionnaire permettant d’exécuter du code directement sur le drone. Les développeurs peuvent programmer des missions de vol autonome personnalisées en accédant à tous les capteurs du drone, aux interfaces de connectivité et aux fonctions de pilotage automatique.

: offre une architecture technologique révolutionnaire permettant d’exécuter du code directement sur le drone. Les développeurs peuvent programmer des missions de vol autonome personnalisées en accédant à tous les capteurs du drone, aux interfaces de connectivité et aux fonctions de pilotage automatique. Ground SDK : permet aux développeurs de créer des applications mobiles iOS et Android pour les drones Parrot. Toutes les fonctionnalités du drone (contrôle, vidéo, réglages) sont accessibles.

: permet aux développeurs de créer des applications mobiles iOS et Android pour les drones Parrot. Toutes les fonctionnalités du drone (contrôle, vidéo, réglages) sont accessibles. OpenFlight : le cœur open source de l’application FreeFlight 7. Les développeurs peuvent se consacrer à l’ajout de leurs propres fonctionnalités et obtenir immédiatement une application d’aspect professionnel, prête à être publiée sur les plateformes de téléchargement des applications.

: le cœur open source de l’application FreeFlight 7. Les développeurs peuvent se consacrer à l’ajout de leurs propres fonctionnalités et obtenir immédiatement une application d’aspect professionnel, prête à être publiée sur les plateformes de téléchargement des applications. Sphinx : permet aux développeurs de tester leur algorithme et leur stratégie de vol dans un environnement de simulation 3D photoréaliste, via Unreal Engine, pour une interaction physique précise.

Le Parrot Anafi AI sera disponible d’ici la fin de l’année à un prix encore inconnu.