Adjugé vendu : 5,4 millions de dollars pour le NFT du code source du Web

Le programme qui a servi de base à Internet vient d’être vendu, sous la forme d’un NFT.

Fakurian Design / Unsplash©

Certaines inventions ont changé notre vie, et cette incroyable vente aux enchères qui vient de s’achever concerne l’une d’entre elles. Le NFT du code source original du World Wide Web vient en effet de trouver preneur à l’issue d’une vente aux enchères organisée par la plateforme Sotheby’s, après avoir été mis en vente par son créateur, Tim Berners-Lee. Ce morceau unique de l’histoire d’Internet s’est vendu pour près de 5,4 millions de dollars.

Un morceau (numérique) d’histoire

Ce lot historique comprenait le certificat d’authenticité numérique de l’archive originale du World Wide Web. Ce programme s’étale sur près de 10 000 lignes de code et on y retrouve notamment les premiers signes de vie du HTML, du HTTP et même les URL. Tous ces concepts ont posé les fondations de l’Internet que l’on connaît, et sont toujours utilisés aujourd’hui.

Ce code source avait initialement été déployé sur le tout premier navigateur internet de l’histoire, destiné au système d’exploitation NeXTSTEP. Pour l’anecdote, c’était le système embarqué dans les ordinateurs de NeXT, une société informatique créée par un certain Steve Jobs en 1985 après son renvoi d’Apple.

En plus de ce programme, le nouveau propriétaire de ce NFT a également eu le droit à une vidéo d’une demi-heure montrant le code en train d’être tapé, ainsi qu’une représentation SVG de celui-ci. Une lettre signée par Tim Berners-Lee lui-même était également inclue dans le lot. L’argent issu de cette vente devrait être intégralement reversé à des associations caritatives.