Voici l’appareil ultime pour perdre du poids, mais soyez prêt à souffrir

Le dispositif bloque votre mâchoire et vous empêche de manger, tout simplement.

© Université d'Otago

D’après l’OMS, 1,9 milliard d’adultes sont en surpoids dans le monde, tandis que 650 millions souffrent d’obésité. Et si les régimes vous promettant des pertes de poids extrêmes en un temps record sont nombreux, les résultats attendus ne sont pas forcément assurés. Avec le DentalSlim Diet Control, le miracle aura lieu. Le dispositif s’attaque en effet à la principale cause d’une prise de poids, là où tout commence… votre bouche !

6,36 kg de moins en deux semaines

Comme le détaillent les chercheurs à l’origine de sa création dans la prestigieuse revue Nature, l’appareil vous force à garder la bouche fermée. Il bloque la mâchoire et empêche son porteur d’ouvrir sa bouche de plus de 2 mm, lui permettant simplement d’avaler des liquides, de respirer, et de parler. Pas plus.

Si le concept peut paraître médiéval, force est de constater qu’il fonctionne du tonnerre. Dans un essai qui a eu lieu à Dunedin relaté dans l’étude, les participants ont perdu en moyenne 6,36 kg en l’espace de deux semaines. Ce n’est pas non plus un appareil de torture : il est installé par un dentiste et ses utilisateurs peuvent désactiver le mécanisme magnétique en cas d’urgence, et retrouver le fonctionnement normal de leur mâchoire.

Enrayer les comportements alimentaires néfastes

En réalité, il s’agirait plutôt de modifier le comportement alimentaire des porteurs que de les contraindre. « Le principal obstacle à une perte de poids réussie est d’arriver à établir de nouvelles habitudes, leur permettant de se conformer à un régime hypocalorique pendant un certain temps » explique Paul Brunton, chercheur à l’Université d’Otago, en Nouvelle Zelande. « C’est une alternative non-invasive, réversible, économique et attrayante aux interventions chirurgicales. »