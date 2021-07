Antitrust : Après l’Allemagne, l’Espagne s’attaque aux pratiques d’Amazon et Apple

L’organisme espagnol de surveillance antitrust a ouvert une enquête sur les possibles pratiques anticoncurrentielles d’Amazon et Apple sur son territoire, notamment concernant la vente de produits électroniques.

© Journal du Geek

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) espagnole a officialisé jeudi 1er juillet, l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre les GAFAM Amazon et Apple. L’organisme public accuse en effet les deux entreprises américaines de restreindre les vendeurs tiers, notamment en limitant la présence de revendeurs Apple sur la plateforme espagnole d’Amazon. Un comportement qui aurait pour conséquences d’affecter lourdement “la vente de produits Apple par des tiers, et la publicité de produits concurrents”.

Amazon et Apple restent discrets

Rendue publique hier, l’affaire promet déjà de ne pas arranger l’image publique des deux sociétés, régulièrement pointées du doigt pour leurs pratiques anticoncurrentielles. Tandis qu’Amazon a indiqué qu’elle était prête à “collaborer pleinement” avec les autorités espagnoles, Reuters indique qu’Apple n’a de son côté pas encore fait de commentaire sur le sujet.

Les GAFAM et l’antitrust

Évidemment, ce n’est pas la première fois que les GAFAM sont inquiétés dans une affaire d’antitrust. Aux États-Unis, en Europe, et même en Chine, la position monopolistique de certaines entreprises soulève bon nombre d’interrogations au sein des organismes de régulation. Il y a quelques jours, Sonos attaquait Google, Apple et Amazon pour leur comportement jugé anticoncurrentiel sur le marché des enceintes connectées. Aux États-Unis, Amazon est depuis longtemps accusé de profiter de sa position dominante pour écraser la concurrence, notamment sur le marché des livres. Une situation d’autant plus actuelle après une année 2020 soumise à une situation sanitaire compliquée, qui a facilité l’avènement de la vente en ligne.