Cette nouvelle technologie de camouflage rend les soldats quasiment invisibles

Ce n'est pas encore la cape d'invisibilité de Harry Potter, mais on s'en rapproche. Un fournisseur de l'armée israélienne a développé une technologie de camouflage innovante qui rend les soldats quasiment invisibles à l'œil humain ainsi qu'aux systèmes de détection thermiques.

© Polaris Solutions

Sur le terrain, l’objectif des soldats envoyés en mission est d’être le plus discret possible. Il existe de nombreux moyens pour masquer sa présence, mais aucune n’atteint le niveau le niveau de la technologie développée par Polaris Solutions, qui permet à ceux qui le porte d’être quasiment invisibles. Non seulement face à des yeux humains, mais aussi à des équipements d’imagerie thermiques.

Presque impossible à repérer

L’objet est une sorte de drap de 500 grammes, dont les composants (microfibres, polymères) sont assemblés de telle manière qu’ils compliquent énormément le travail de repérage des personnes qui en sont recouverts. Le dispositif, baptisé Kit 300, a été conçu en lien avec le ministère israélien de la défense.

Selon Gal Harari, le responsable de l’unité de recherche et développement du ministère, les soldats qui portent ce drap ne peuvent être vus de loin avec des jumelles. Bien sûr, l’environnement joue une partition essentielle : l’« invisibilité » marchera mieux dans des milieux rocailleux et sableux. Quant au signal thermique produit par le corps humain, il est quasiment impossible à repérer avec des systèmes de détection.

En plus d’un usage individuel, rien n’empêche de créer une « barrière » en multipliant les draps les uns à côté des autres. Les soldats à l’arrière bénéficieront alors de cette protection. Polaris voit plus loin qu’Israël : l’entreprise travaille avec les forces spéciales du Canada et des États-Unis pour leur fournir cette technologie.