Ce laptop gamer permet de jouer en 144 Hz à prix plancher grâce aux soldes

Le PC portable est MSI GF63 Thin 10SC-079XFR est une machine à tout prix, mais parfaitement calibré pour les jeux esport.

Si vous jouez principalement à des jeux compétitifs comme League of Legends, CS : Go ou Valorant il n’y a pas besoin de machine de guerre pour en profiter dans de bonnes conditions, y compris à 144 Hz. Un taux de rafraîchissement ô combien important pour ce genre de jeu ! MSI l’a bien compris avec son GF63 Thin 10SC-079XFR. Une machine à petit prix parfaitement dimensionnée pour cet usage. Lancée à 899 euros, elle est affichée en soldes à seulement 649 euros chez Cdiscount. Une offre intéressante pour les petits budgets qui ont besoin d’un PC pour jouer, mais aussi pour préparer la rentrée. Attention, il est livré sans OS.

GF63 Thin 10SC-079XFR : la juste configuration

Comme nous le disions en introduction, ce GF63 Thin 10SC-079XFR fait le choix d’une configuration suffisante pour les jeux compétitifs, mais se refuse à faire dans l’exubérance pour tirer les prix vers le bas. On y trouve une dalle de 15,6 pouces affichant une définition Full HD. Mais surtout, cette dalle est rafraîchie à 144 Hz, ce qui est désormais essentiel pour les jeux compétitifs.

À l’intérieur, on trouve un Intel Core i5 10300H (6 cœurs, 2,4 GHz) épaulé par 8 Go de RAM ainsi qu’un GPU Nvidia GeForce GTX 1650 “Max Q”. À eux deux, ils suffiront à faire tourner les jeux compétitifs comme CS : GO, Valorant ou League of Legends à plus de 144 images par seconde, sans quoi l’écran n’aurait pas eu de sens. MSI fait donc un choix cohérent. Notons également la présence d’un SSD de 512 Go, ce qui permettra de stocker quelques jeux et de réduire les temps de chargement.

Attention cependant, cela reste une configuration assez légère et sur des jeux plus gourmands il sera difficile d’atteindre les 60 images par seconde, voire même les 30 images par seconde. Seuil en dessous duquel on peut considérer que les jeux deviennent difficilement jouables. Bref, si vous comptez jouer à des titres plus intensifs graphiquement on vous conseillera d’opter pour un modèle mieux doté. Cdiscount propose justement d’autres promotions sur ces produits. On en reparle plus bas.

Comme son nom “Thin” l’indique, ce laptop fait tout de même quelques efforts sur le design avec notamment châssis relativement fin. Fin… pour une machine gaming, car elle est tout de même épaisse de 2,17 cm. Ce n’est pas un ultrabook. Mais entre l’écran 15 pouces et moins de 2 kg sur la balance, il se transportera tout de même facilement.

Pour limiter le prix de la machine, il est important de signaler que MSI a fait le choix de livrer sa machine sans Windows 10. Il faudra donc installer l’OS par vos propres moyens. Il n’est désormais pas très difficile de trouver des licences à petit prix et la procédure est à la portée de tous et à fortiori pour un public de joueur qui a généralement des facilités avec l’outil informatique.

Plus de puissance ? La version RTX 3060 en promotion

Si vous avez besoin de plus de puissance, MSI propose une machine avec la très puissante Nvidia RTX 3060 : le MSI GF75 Thin 10UEK-053XFR. Il s’articule cette fois autour d’un écran 17,3 pouces FHD et 144 Hz, un Core i7-10750H, 16 Go de RAM, 512Go de SSD et sans Windows. L’ensemble est à 1099 euros, ce qui est au demeurant un excellent prix pour un PC aussi bien doté techniquement.