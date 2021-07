Deux taïkonautes réalisent leur première sortie en duo

Dimanche matin, deux astronautes chinois (ou taïkonautes) se sont aventurés en dehors de leur “palais céleste” Tianhe, la station spatiale chinoise encore en construction. Il s’agissait de la deuxième sortie spatiale (après Shenzhou VII en 2008) et de la toute première sortie en tandem de l’histoire de la Chine.

Boming Liu et Hongbo Tang ont donc quitté la station pendant que le commandant de mission, Haisheng Nie, les assistait de l’intérieur. Ils avaient pour mission de continuer la construction de la station spatiale, dont le vaste chantier devrait terminer en 2022.

On July 4th, astronauts Liu Boming and Tang Hongbo in #Tiangong space station finished their first 7-hour EVA spacewalk for robotic arm testing, panorama device lifting, emergency returning testing, etc. There will be another spacewalk by Shenzhou 12 crews. We'll do live stream. pic.twitter.com/v1UUkUKIdF

— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) July 4, 2021