Twitter va adopter la technologie de traçage FLoC de Google

Depuis déjà quelques mois, Google projette d’abandonner les cookies (sortes de traceurs virtuels destinés à récupérer des données utilisateurs pour faciliter la navigation) au profit d’une nouvelle technologie maison baptisée FLoC. Abréviation de Federated Learning of Cohorts, la technologie consiste à classer les internautes par typologies, selon leurs centres d’intérêt notamment. L’idée pour Google étant de continuer à proposer des publicités ciblées à ses utilisateurs, sans pour autant opérer de pistage individuel.

Twitter is working on collecting FLoC from users

FLoC is a web tracking tech created by Google that groups people into “cohorts” based on their browsing history https://t.co/Wjn6fh2DIV pic.twitter.com/QA1B2ztyXX

