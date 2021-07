Vous en rêviez, Apple l’a fait : le prix des AirPods 2 est en chute brutale 🔥

La boutique officielle Apple sur Amazon et Cdiscount brade le prix des écouteurs sans fil. Que ce soit les AirPods 2 ou les AirPods Pro (avec réduction de bruit), vous avez de quoi réduire drastiquement votre budget sur ces accessoires premium.

En quelques annĂ©es, les AirPods sont devenus une rĂ©fĂ©rence parmi les Ă©couteurs sans fil du marchĂ©. D’un cĂ´tĂ©, il y a les AirPods 2 qui sont des Ă©couteurs sans fil assez classique. De l’autre, il y a les AirPods Pro qui sont intra-auriculaires (avec un embout en silicone) et qui sont Ă rĂ©duction de bruit. Selon votre usage, l’un ou l’autre conviendra parfaitement.

Comme tous les produits Apple, ces Ă©couteurs sont chers par dĂ©faut. Heureusement, il arrive (rarement) qu’ils bĂ©nĂ©ficient de remises chez des revendeurs. Pour autant, c’est la boutique officielle Apple sur les marketplace qui fait les rabais. Par exemple, ce mercredi, les AirPods 2 sont Ă 119€ au lieu de 179€ chez Cdiscount, tandis que les AirPods Pro sont Ă 199€ au lieu de 279€ chez Amazon. Ce sont les meilleurs prix jamais observĂ©s lĂ -bas.

Apple ne fait jamais de remise en direct (via ses boutiques physiques ou son site), c’est un fait. Que ce soit les soldes ou toutes autres opĂ©rations spĂ©ciales, la marque Ă la pomme fait le choix de prĂ©server son image en gardant ses prix toujours au mĂŞme niveau. Ponctuellement, on voit des rabais autour des 10% sur les sites agrĂ©Ă©s de revendeurs. Une remise de 35% comme c’est le cas sur les AirPods 2 en ce moment est extra.

Les AirPods 2, référence ultime des écouteurs sans fil

Les AirPods 2 ont quelques annĂ©es d’existence sur le marchĂ©, ils succèdent au premier modèle Apple avec une sortie au courant 2019. Quand ils sont arrivĂ©s sur le marchĂ©, ils ont surpris le public en raison du fait qu’ils ne disposaient justement pas de fil. Aujourd’hui, l’effet de surprise est largement dissipĂ© au point que ces Ă©couteurs sans fil sont ceux qui se vendent le plus Ă travers le monde.

Ces AirPods 2 sont des Ă©couteurs sans fil aussi classiques qu’efficaces, ils rassemblent de belles caractĂ©ristiques techniques qui expliquent pourquoi ils sont toujours aussi prisĂ©s par les utilisateurs au fil des annĂ©es. En termes d’esthĂ©tique, on retrouve bien la signature d’Apple avec un modèle blanc qui emprunte un design sobre et simple. Ils s’installent facilement dans les oreilles grâce Ă des embouts classiques et ne risquent pas de tomber mĂŞme quand vous faites une activitĂ© physique (course Ă pied, musculation…).

Les AirPods 2 sont fournis avec un boitier qui permet de les ranger, mais aussi de les recharger. Le modèle mis en avant sur Amazon aujourd’hui est une version filaire, ce qui veut dire que vous devez utiliser un fil pour connecter l’Ă©tui de charge. C’est ce dernier qui vous permettra de ne pas perdre les Ă©couteurs sans fil et de bĂ©nĂ©ficier d’une belle autonomie sans avoir besoin de penser directement Ă la charge.

Pour ce qui est justement de l’autonomie, les AirPods 2 peuvent aller jusqu’Ă 24 heures. L’exploit vient justement du fait que les Ă©couteurs sans fil se rechargent directement via le boitier dans lequel ils sont logĂ©s quand vous ne les utilisez pas. Il est possible de regarder le niveau de batterie, vous n’avez qu’Ă rapprocher votre smartphone vers le dispositif.

Les AirPods 2 ont aussi le mĂ©rite de profiter de l’intĂ©gration de la puce H1 dĂ©veloppĂ©e par Apple. Cette dernière permet de profiter des Ă©couteurs sans fil sans temps de latence, lorsque vous changez une chanson ou que vous passez toute autre commande. Sinon, elle assure aussi l’intĂ©gration de l’assistant Siri, ce qui veut dire que vous pouvez diriger le dispositif Ă la voix.

Plus gĂ©nĂ©ralement, ces AirPods 2 reprĂ©sentent parfaitement la stratĂ©gie d’Apple en ce qu’il bĂ©nĂ©ficie de la totalitĂ© de son Ă©cosystème. Si vous disposez d’un iPhone ou d’un ordinateur Mac, ce sont les Ă©couteurs sans fil qu’il vous faut. MĂŞme si vous ĂŞtes sous Android, vous serez comblĂ©, il suffit de disposer du Bluetooth sur votre appareil pour en profiter. Globalement, leur utilisation est simple et intuitive, ils s’utilisent aisĂ©ment dès le premier jour.

Choisir les Ă©couteurs sans fil d’Apple

Les AirPods 2 sont affichĂ©s Ă 119 euros au lieu de 179 euros chez Cdiscount avec cette excellente offre. Ils perdent plus de 35% de leur prix initial alors qu’ils se vendent très bien chez le marchand. Sur la plateforme, ils font partie des meilleures ventes depuis de nombreux mois dĂ©jà — ce qui devrait encore ĂŞtre le cas pour un bon moment. De mĂŞme pour les AirPods Pro.

On rappelle que vous bĂ©nĂ©ficiez de tous les avantages habituels si vous prenez les AirPods 2 sur Cdiscount ou Amazon, qu’il s’agisse de la garantie ou de la possibilitĂ© de se rendre en boutique en cas de questions sur les Ă©couteurs sans fil. Seul le prix est plus rĂ©duit que sur les canaux de vente de la marque, ce qui reste une opportunitĂ© apprĂ©ciable pour craquer dès ce mercredi. En plus, Amazon vous laisse 30 jours pour changer d’avis après la commande. Chez Cdiscount, cette durĂ©e est de 14 jours.

Que ce soit les AirPods 2 ou les AirPods Pro, ils vont rapidement arriver au bout du stock – surtout Ă ce prix-lĂ . Pour ce mercredi, premier jour de la deuxième dĂ©marque des soldes, les offres sont exceptionnelles. Mais il faut bien garder en tĂŞte que le premier arrivĂ© sera aussi le premier servi. Pour ne pas manquer une belle opportunitĂ© de rĂ©duire son budget avant l’Ă©tĂ©, il ne faut pas attendre.

