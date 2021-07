Free Flex, une nouvelle façon d’acheter son smartphone

L’opérateur fondé par Xavier Niel dévoile Flex, une nouvelle offre qui veut réinventer la subvention des smartphones.

Free Mobile nous promettait une surprise, et l’opérateur a bien tenu sa promesse. En guerre depuis toujours contre les forfaits subventionnés permettant d’acquérir un mobile, le trublion des télécoms vient de changer son fusil d’épaule avec un nouvel abonnement : Free Flex.

Concrètement, il s’agit ni plus ni moins que d’un forfait permettant de mettre la main sur un smartphone neuf, comme le pratiquent la plupart de ses concurrents. Néanmoins, Free arrive avec une promesse : celle de ne payer que le coût du smartphone, sans surcoût ni frais cachés. L’opérateur assure également un SAV gratuit pendant toute la durée du financement.

Free Flex se compose donc d’un abonnement mobile traditionnel à 20€ (sans engagement), à quoi s’ajoute un second abonnement pour régler le smartphone, avec engagement 24 mois. Ainsi, pour acquérir un iPhone 12 — actuellement vendu 839€ dans la boutique de Free Mobile — vous devrez vous acquitter d’un premier versement de 259€, puis 19,99€ par mois pendant 24 mois et 100 euros à la fin. À tout moment, il reste possible de s’acquitter des loyers restants pour devenir propriétaire du smartphone avant l’échéance d’origine.

Free Flex est disponible dès à présent sur le site de Free Mobile et dans les boutiques de l’opérateur. Free propose d’ores et déjà de multiples références, chez Apple, Samsung, Xiaomi ou encore Oppo.