One Piece : le tome 1 dépasse le million d’exemplaires vendus en France

A l’approche de la sortie du centième tome de la série culte, One Piece vient de réaliser un joli record, en dépassant le million d’exemplaires vendus en France rien que pour son premier tome.

© JDG

Presque 9 ans après son lancement en France, One Piece continue de passionner les lecteurs et les lectrices. Cette semaine, l’éditeur Glénat qui détient les droits sur le manga a en effet annoncé que le premier tome de la saga venait de passer le cap du million d’exemplaires vendus en France. Un timing parfait pour le chef d’œuvre d’Eiichiro Oda, puisque la bonne nouvelle intervient seulement quelques mois avant la sortie française du 100e tome de la série, prévue pour le 8 décembre prochain.

La série la plus vendue au monde

Il faut dire que le succès de One Piece n’est pas propre à la France. Si le manga culte représente à lui seul 8,3% du marché du manga hexagonal avec 25 millions de vente depuis 2013, la série d’Eiichiro Oda dépasse surtout les 480 millions d’exemplaires vendus dans le monde. De plus, la popularité du manga ne se limite pas au format papier. Avec 14 films et 1000 épisodes diffusés depuis 1999, les aventures du pirate au chapeau de paille font aussi sensation sur petit et grand écran.

Un jeu vidéo dans les cartons

Alors que le tome 100 de la saga sera bientôt disponible en France, One Piece devrait aussi profiter de l’année 2021 pour s’exporter sur consoles. La licence a déjà connu plus d’une trentaine d’adaptations vidéoludiques, et visiblement, les choses ne sont pas prêtes de s’arrêter. Il y a quelques jours, le site Gematsu a révélé que Bandai Namco avait déposé en toute discrétion au Japon, la marque One Piece Odyssey. La promesse d’une nouvelle épopée virtuelle pour Luffy et ses amis ?