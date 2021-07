Le prix des AirPods Pro est en roue libre, Amazon les sacrifie 🔥

Les AirPods Pro et les AirPods 2 affichent des prix barrés sur Amazon. Si vous rêvez des écouteurs sans fil d'Apple, c'est maintenant qu'il faut agir car les ruptures de stock vont être rapides.

© Apple

Les AirPods Pro sont les derniers √©couteurs sans fil avec r√©duction de bruit qui ont √©t√© pr√©sent√©s par Apple. La marque am√©ricaine fuit les remises, c’est donc rare de voir ses produits √† prix r√©duits. Mais pour le d√©but des soldes, Amazon comme Cdiscount ont d√©cid√© de brader les √©couteurs. La version Pro est √† un prix encore in√©dit sur Amazon. Il en va de m√™me pour les AirPods 2, qui ne sont pas intra-auriculaires et qui n’ont pas de r√©duction de bruit.

Pour voir la vente flash sur les AirPods Pro, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon

En temps normal, les AirPods Pro reviennent √† 279 euros, c’est le prix affich√© dans les boutiques Apple. Sachez que si vous prenez le mod√®le Pro ou standard sur le site Amazon, les garanties sont exactement les m√™mes que chez la marque. En somme, vous √™tes livr√© rapidement, vous pouvez changer d’avis suite √† l’achat (30 jours) et vous avez droit √† la garantie constructeur. La diff√©rence majeure est le pri, car vous √©conomisez -30% en prenant les √©couteurs sans fil sur Amazon.

Faut-il prendre les AirPods Pro ou les AirPods 2 ?

La grosse diff√©rence entre les AirPods Pro et les AirPods 2 tient dans le fait que la version Pro b√©n√©ficie de la r√©duction active. d’un simple tapotement sur les √©couteurs sans fil, vous pouvez activer cette fonctionnalit√© pour ne plus entendre les bruits environnants. Avec un appui long, vous repassez en mode transparence pour laisser filtrer de nouveau les sons ext√©rieurs. Ainsi, vous pouvez choisir de vous concentrer uniquement sur votre musique ou de garder une certaine attention sur ce qui vous entoure.

√Ä noter que les AirPods Pro et les AirPods 2 ont tous les deux une bonne r√©sistance √† l’eau et √† la transpiration. Peu importe le mod√®le, vous pourrez donc les utiliser lorsque vous faites du sport. Les √©couteurs sans fil auront le m√©rite d’√™tre beaucoup plus l√©gers qu’un casque audio ‚ÄĒ peu importe la marque. C’est un point que vous pouvez prendre en compte si vous √™tes un adepte de la course √† pied ou de la musculation par exemple. √Ä noter que les √©couteurs disposent d’embouts qui permettent de tenir bien en place, vous ne risquez pas de les perdre lors de votre activit√© physique (ou le reste du temps).

Pour ce qui est des embouts justement, il faut indiquer que les AirPods Pro sont des √©couteurs sans fil intra-auriculaires, ce qui veut dire qu’ils se rentrent directement dans l’oreille. Vous avez le choix entre trois tailles, ce qui vous assure de trouver celle qui convient le mieux √† votre conduit pour un meilleur confort m√™me apr√®s plusieurs heures. Si vous n’√™tes pas adepte de ce dispositif, sachez que les AirPods 2 ont droit √† des embouts standards, ce qui peut aussi mieux vous convenir.

D’autre part, les AirPods Pro et les AirPods 2 sont tous les deux livr√©s avec un boitier fourni √† l’achat. Ce boitier dispose de plusieurs fonctions, il assure le stockage des √©couteurs sans fil pour vous √©viter de les perdre quand vous ne les utilisez pas, mais ce n’est pas son seul usage. C’est aussi lui qui permet de recharger le dispositif, une fonction qu’il assure d√®s que le mod√®le est log√© dans l’√©tui. Le chargement s’effectue via ce dernier, avec ou sans fil selon la version que vous prenez.

En mati√®re d’autonomie, les AirPods Pro et les AirPods 2 peuvent monter jusqu‚Äô√† 24 heures pour la musique et 18 heures pour les appels. Cette prouesse est justement permise par le boitier qui permet d’assurer la charge sans m√™me que vous n’ayez besoin d’y penser. C’est largement dans la moyenne haute des √©couteurs concurrents disponibles sur le march√© √† ce jour. Sinon, les deux mod√®les profitent de l’excellent √©cosyst√®me d’Apple, ils s’av√©reront √™tre la meilleure solution si vous avez d√©j√† d’autres produits de la marque √† la pomme comme un iPhone ou un Mac. Toutefois, ils peuvent tr√®s bien se connecter avec diff√©rents appareils √† condition que ceux-ci disposent du Bluetooth.

Amazon nous régale ce week-end

Vous devez d√©j√† le savoir, Apple ne fait jamais de rabais sur ses propres produits. Les AirPods Pro, les AirPods 2 et toutes les autres r√©f√©rences de la marque √† la pomme affichent toujours le m√™me tarif m√™me pendant les op√©rations comme les soldes. Amazon s’illustre donc avec ces deux offres flash de haut vol, vous pouvez √©conomiser jusqu’√† 30% selon les √©couteurs sans fil que vous prenez, c’est une excellente √©conomie √† r√©aliser.

Amazon s’illustre √©galement en proposant des remises sur des produits qui se vendent d√©j√† tr√®s bien. Les AirPods Pro et les AirPods 2 se placent d√©j√† parmi les meilleures ventes de la plateforme marchande, il n’y a donc pas besoin de faire des r√©ductions pour mieux les √©couler. N√©anmoins, cette derni√®re a d√©cid√© de faire encore plus fort en rendant les √©couteurs sans fil accessibles √† un plus grand nombre de personnes. Si vous r√™vez du mod√®le de la marque √† la pomme, c’est maintenant qu’il faut craquer. Les AirPods Pro sont d√©sormais sous la barre symbolique des 200 euros, mais cela ne va pas durer.

En effet, les AirPods Pro et les AirPods 2 sont r√©guli√®rement en rupture de stock sur Amazon. Il faut ensuite attendre pendant des jours que les √©couteurs fassent le retour chez le marchand en ligne, sans savoir pour autant s’ils auront de nouveau droit √† une promotion d’un tel calibre. Ils vont √™tre pris d’assaut avec ces remises premium, le mieux reste de se d√©p√™cher pour esp√©rer en profiter avant la fin.

D’autre part, Amazon offre un d√©lai de retour de 30 jours qui vous permet d’avoir droit √† une seconde chance. Si les AirPods Pro ou les 2 ne vous conviennent pas, vous avez toute la p√©riode pour faire un renvoi gratuit de votre commande, auquel cas la plateforme rembourse cet achat en int√©gralit√©.

Pour profiter de l’offre sur les AirPods Pro, c‚Äôest ici :

Voir l’offre sur Amazon