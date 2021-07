Enfin une date et un teaser pour la saison 2 de The Witcher sur Netflix !

Cette convention entière virtuelle consacrée à The Witcher a multiplié les annonces, en particulier du côté de Netflix qui a donné l’info que tous les fans de Harry Cavill attendaient avec impatience : Geralt de Riv reviendra casser du monstre dans la saison 2 de la série le 17 décembre. C’est encore loin, mais pour patienter la plateforme a diffusé un premier teaser.

Cette bande annonce de plus de 2 minutes dévoile plusieurs éléments de la saison 2. Geralt et la princesse Cirilla de Cintra voyagent vers Kaer Morhen, la forteresse montagneuse où les witchers sont entraînés. À voir le teaser, cet entraînement semble bien difficile ! Et bien sûr, les monstres sont aussi de la partie. Kaer Mohren a droit à sa présentation en vidéo, tout comme… les titres des épisodes et leurs logos.

Une featurette est aussi disponible, elle met en scène Yennefer de Vengerberg (incarnée par Anya Chalotra) et Cirilla (Freya Allan). Les actrices décrivent leurs expériences sur la saison 2 et la progression de leurs personnages.

Ce n’est pas tout ! Le prochain rendez-vous des fans de la série sera le 23 août, avec la mise en ligne de l’anime The Witcher : Nightmare of the Wolf, qui reste l’aventure du mentor de Geralt, Vesemir. Le film sera bien sûr visible sur Netflix, il est réalisé par le studio coréen Mir (The Legend of Korra).

THE WITCHER: NIGHTMARE OF THE WOLF, a Witcher anime film about Geralt's mentor Vesemir from Studio Mir, premieres August 23. #WitcherCon pic.twitter.com/fVEpxq8N5x

En ce qui concerne le jeu, CD Projekt RED a annoncé que la prochaine mise à jour gratuite de The Witcher 3 : Wild Hunt va optimiser le titre pour les consoles next-en (PS5, Xbox Series S/X) et les PC. Elle inclura un DLC « inspiré » de la série Netflix, dans lequel on pourra par exemple porter la même armure de Henry Cavill.

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art.

Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix 🤭

More info coming soon! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt

— The Witcher (@witchergame) July 9, 2021